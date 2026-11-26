日本保守党の北村晴男参院議員は26日、27日の参院本会議で採決される関芳弘文部科学相への問責決議案に反対する方針を明らかにした。政治資金パーティーの問題を巡っては、関氏は「辞任すべき」と批判した。一方、他の野党による問責決議案の提出につい…

日本保守党の北村晴男参院議員は26日、27日の参院本会議で採決される関芳弘文部科学相への問責決議案に反対する方針を明らかにした。 政治資金パーティーの問題を巡っては、関氏について「辞任すべき」だと批判した。

一方、他の野党による問責決議案の提出について「消費税（減税関連法案）の採決を邪魔しようとしている」と述べ、反対する理由を説明した。 自身のユーチューブチャンネルで生配信した。 保守党は減税法案に賛成する方針で、参院に2議席を持つ。 北村氏は百田尚樹代表とも対応を協議したといい、関氏の辞任を求める立場と減税法案の採決を妨げるべきではないとの認識で一致した。

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ただ、問責決議案への賛否は「お互いに自由な判断で投票しましょうとなった」という。 参院では与野党の議員数が拮抗し、問責決議案への賛否が1票を争う情勢となっている。 北村氏は生配信に踏み切った理由について「メディアの皆さんがずっと来る。 保守党の記者会見に一度も顔を見せたことのなかったような皆さんが次から次と来るため」と明かした。