日本保守党代表の百田尚樹参院議員は27日、政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した野党8党派が提出した関芳弘文… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日本保守党代表の 百田尚樹 参院議員は27日、政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した野党8党派が提出した 関芳弘 文科相に対する問責決議案に、反対したことを明らかにした。

決議案は同日の参院本会議で採決され、与党や日本保守党、一部無所属議員らの反対多数で否決された。 票数は賛成120、反対124でわずか4票差。 与野党それぞれの勢力ともに参議院で過半数に達しない中で、最後は百田氏や無所属議員の賛成票が、わずか4票差のギリギリで否決される流れをつくった形となり、高市早苗首相が恐れた「ドミノ辞任」回避につながったことになる。 本会議後、取材に応じた百田氏は「本当に腹がたちながらも、反対を投じた。

Advertisement

本当は投じたくなかったが。 関大臣の首よりもっと大事なことがある」「本当は棄権をしようかと思った」として、消費税減税関連法案の審議を優先すべきとの認識から、反対票を投じたと述べた。