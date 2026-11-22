侍ジャパン田口壮ヘッドコーチ兼打撃コーチ（57）が22日、TBS系テレビ「サンデーモーニング」にご意見番として出演。大会3連覇を果たした「ラグザス アジアプロ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

侍ジャパン 田口壮 ヘッドコーチ兼打撃コーチ（57）が22日、TBS系テレビ「サンデーモーニング」にご意見番として出演。 大会3連覇を果たした「ラグザス アジア プロ野球 チャンピオンシップ2026」を振り返るとともに、来年11月の「プレミア12」に向けての課題を口にした。

井口資仁監督（51）率いる侍ジャパンは、15日に行われた「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」決勝で宿敵韓国を5－1で破り、大会3連覇を達成した。 MVPに輝いた宗山塁内野手（23＝楽天）や5本塁打を放った正木智也内野手（27＝ソフトバンク）などが躍動。 ロサンゼルス五輪の代表権がかかる来年11月の「プレミア12」に向けて、はずみのつく大会となった。 田口氏は、今後の課題について「僕の中でなんですけれども」と前置きした上で「予選リーグになると得失点差ってところがあるのと、もう1個タイブレークっていうのが出てくるんです。

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ここで選手の使い方どうなるんだっていうシミュレーションを今回やりたかったんですけれども、なかなか（今回の）3試合だとできなくてっていうところがあって、この辺は課題だなと思いながら」と話した。 さらに「得失点はもうなるべく（点を）取れば取るほどいいんですけれども、一方でタイブレークは代走とか代打もそうですけど、どう使っていくんだろうっていうところのシミュレーションをもうちょっとしないといけないなっていうことは感じましたね」と語った。