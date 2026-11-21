侍ジャパン田口壮ヘッドコーチ兼打撃コーチ（57）が22日、TBS系テレビ「サンデーモーニング」にご意見番として出演。大会3連覇を果たした「ラグザス アジアプロ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

侍ジャパン 田口壮 ヘッドコーチ兼打撃コーチ（57）が22日、TBS系テレビ「 サンデーモーニング 」にご意見番として出演。 大会3連覇を果たした「ラグザス アジア プロ野球 チャンピオンシップ2026」を振り返った。

井口資仁監督（51）率いる侍ジャパンは、15日に行われた「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」決勝で宿敵韓国を5－1で破り、大会3連覇を達成した。 MVPに輝いた宗山塁内野手（23＝楽天）や5本塁打を放った正木智也内野手（27＝ソフトバンク）などが躍動。28年に行われるロサンゼルス五輪の代表権がかかる来年11月の「プレミア12」に向けて、はずみのつく大会となった。 田口氏は、井口監督について「監督自体がゲームから結構離れているんですよね、解説になられてから2、3年経っていますので。

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ですけど、ゲームに入った時に勝負師の顔になったので、さすがだなと思って僕は見ていました」とし「厳しかったですね、厳しいです勝負には。 普段は優しいですけど」と話した。 この一連のやりとりを受け、フリーアナウンサー膳場貴子も「スタジオでお会いする時とは、もう別人みたいな顔つきになってらっしゃったじゃないですか」と補足した。