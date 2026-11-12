侍ジャパン初戦勝利：正木智也が歴史的快挙で井口監督初陣を彩る

東京ドームで開幕したアジアプロ野球チャンピオンシップで、侍ジャパンが台湾を破り勝利。1番正木智也が歴史的な2本塁打で井口資仁監督の初陣を飾り、3連覇への布石を打った。

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 」が12日、 東京ドーム で開幕し、 侍ジャパン は予選リーグ初戦の台湾戦に5―0で白星発進した。7月に就任したばかりの 井口資仁 監督（51）が指揮を執る初陣で、チームは完璧なスタートを切った。この勝利は、新体制の 侍ジャパン がアジアの頂点を目指す上で重要な一歩となる。観客を魅了する攻撃的な野球が、最初のゲームから示された。

侍ジャパンは初回から圧倒的な攻撃を見せ、台湾代表を寄せ付けない試合運びとした。特に注目を集めたのは、1番・一塁で出場した正木智也内野手（27）の活躍だ。彼は先制点となるホームランを放つと、その後も連続で本塁打を記録し、打線をけん引した。正木の活躍により、チーム全体が勢いを取り戻し、試合の流れを完全に支配することに成功した。この展開は、新監督の下での新しいチームカラーを示すものとなった。

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正木智也の歴史的な2打席連続本塁打

正木智也内野手は、試合前の打撃練習で意識改革を行い、その成果を試合でそのまま発揮した。彼は以前からバットのヘッドを利かせることに意識が向きすぎて、手打ちになってしまう傾向にあったという。しかし、今回の試合では「体全体で打つことをイメージした」と語っており、その修正が即座に結果につながった。初回の先頭打者として打席に立った彼は、台湾のエース左腕・リン・ツーウェイから146キロの直球を捉えた。

この打球は打球速度176・2キロ、飛距離132メートルの特大弾となり、バックスクリーン左へ一直線に飛び込んだ。正木は「みんな緊張していると思っていたので勢いづけられる打席にしたかった」と振り返る。3回1死の場面では、スプリットボールを強振し、左翼ポール際の3階席照明下部を直撃する打球速度179・1キロ、飛距離129・5メートルのソロホームランを放った。プロが参加した主要国際大会で、先頭打者弾からの2打席連発は侍ジャパン史上初の快挙である。

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井口監督の起用戦略と指揮官の評価

井口資仁監督は合宿の前日、他の打順よりも早く正木を1番に起用することを明言していた。監督は正木を「相手に圧をかけられる1番」と説明し、その期待を裏立たぬ活躍を期待していた。正木は今季、ソフトバンクで球団記録の先頭打者弾7発を含む28本塁打を記録し、日本シリーズでもMVPに輝いた実績を持つ。彼の打率はシーズン通して高く、重要な場面での得点力に定評がある。監督は「1番の正木が打ってくれたことでみんなが勇気をもらえた」と感謝の意を表した。

正木の活躍は、チーム内の空気を一変させる効果をもたらした。彼は「後ろにつなぐ1番でありたい」と語る、チームを先導する役割を自覚している。27歳という年齢は、野手の中で最年長だが、経験値を活かして若手選手たちをリードする存在となった。日本一の1番打者から、アジア一の1番打者へと役割を広げる正木の姿勢が、チームの士気を高めている。この勝利により、新体制の侍ジャパンは自信を持って次の戦いに臨む準備が整った。

歴史的記録と日本の国際大会における本塁打

正木の記録は、日本の国際大会における本塁打の歴史においても特筆すべきものだ。今年のWBCで大谷が記録した初回先頭打者本塁打以来、00年シドニー五輪以降の主要国際大会で日本代表が初回先頭打者本塁打を打ったのは6人目である。さらに、初回先頭弾を含む2本塁打を打ったのは、17年WBCの山田哲人に次いで2人目という記録的な快挙だ。

初回先頭から限らない、日本代表の2打席連続本塁打を放ったのは、今年のWBC1次ラウンド・韓国戦で鈴木誠也が打って以来5人目である。これらの統計は、正木智也の打撃がどれだけ驚異的であったかを証明している。彼は単なる一得点者ではなく、チームの歴史に名を残すプレイヤーとして君臨している。侍ジャパンにとって、正木は3連覇へ欠かせないキーマンであり、いきなり全開の状態で大会をスタートさせた。