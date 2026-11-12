侍ジャパン初戦完封勝利：井口監督初陣で正木智也が猛打賞

新生侍ジャパンが井口監督体制初戦で快勝。正木智也選手が2発を含む3安打3打点で勝利に貢献し、金丸選手が完投リレーで完封を飾った大会初戦の活躍を詳報。

新生 侍ジャパン が 井口監督 体制の第1戦で完璧なスタートを切った。東京ドームで開催された大会初戦において、チームは相手の反撃を許さず完封リレーで快勝を収めた。この勝利は、新たな指揮官のもとで始動した 侍ジャパン が、即座に勝つ野球のスタイルを確立したことを示すものとなっている。

打線では1番打者としてスタメン出場した正木智也内野手の大活躍が際立った。正木選手は4打数3安打3打点という猛打賞でチームの勝利に大きく貢献した。その中心となったのは、2打席連続本塁打という衝撃的なパフォーマンスだ。特に2度目のホームランは、打球角度が20度の弾丸ライナーとなり、メジャー計測で132メートルの飛距離を記録した。

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正木選手の第2打席での放った一撃は、スタンドを一瞬の静寂に包んだ後、大歓声で包まれた。左翼テラス席の上段に打球が当たり、跳ね返って左翼席へ落下したこのホームランは、スライダーを完璧に振り抜いた結果だった。正木選手自身は「切れるかと思った」と振り返るほど、打球がまっすぐ伸びた驚くべき瞬間だった。

7回には貴重な追加点となるタイムリーヒットも放ち、その後も打線の勢いは止まらなかった。9回には宗山選手が右翼へのホームランで決め手を置き、試合に油を注いだ。正木選手は「後ろにつなげられる1番でありたい」と語り、自身の役割を果たせたことへの満足感を表明した。スタンドからは、その活躍に対して温かい拍手がわき起こっていた。

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投手陣では、先発の金丸選手が7回2安打無失点の好投を見せた。150キロを超える直球と鋭いスライダー、スプリットボールで5奪三振を記録し、二塁を踏させない完璧な配球で試合をコントロールした。この投球が裏付けとなり、チームは完封勝利という最高の結果へ導くことができたのだ。

井口監督も満面の笑みで正木選手の出迎え、幸先の良い船出を喜んだ。正木選手は「みんな仲がよくて、この勢いのまま駆け抜けたいなと思います」と、チームの一体感を強調した。新生侍ジャパンは、井口監督初陣という重要な局面で、新戦力の輝きと既存選手の力強いプレーが見事に噛み合い、大会初戦を圧勝で飾った。