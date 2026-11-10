侍ジャパン、アジアプロ野球CSで捕手3人を起用へ プレミア12の正捕手争いに注目

侍ジャパンが12日から東京ドームで挑む国際大会で、DeNAの松尾汐恩、西武の小島大河、日本ハムの進藤勇也の3捕手の起用法に注目が集まっている。来年11月のプレミア12に向けた選考の場でもある。

野球日本代表「 侍ジャパン 」は、12日から東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に挑む。今大会は、2028年ロサンゼルス五輪の出場がかかる来年11月の「 プレミア12 」に向けたメンバー選考の場としても位置づけられている。

注目を集めているのが捕手陣の起用法だ。宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた合宿初日の3日に、DeNAの松尾汐恩（22）、西武の小島大河（23）、日本ハムの進藤勇也（24）の3捕手が招集されたメンバーに含まれている。

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プレミア12へ向けた侍ジャパンの正捕手探し

侍ジャパンは、来年11月のプレミア12でアジア最上位になることを目指しており、正捕手探しが懸案の一つとなっている。一発勝負の短期決戦では、バッテリーが勝敗を左右する重要な鍵を握るとされる。

プレミア12は年齢制限のない大会で、今年のWBCに出場した阪神の坂本やオリックスの若月など、NPBで経験豊富な捕手も候補に挙がる。今回招集された3捕手に加えて、こうした実績ある捕手たちとの争いになることが予想される。

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侍ジャパンの村田善則バッテリーコーチは、プロ野球の1軍で懸命に結果を出している捕手には、全員にチャンスがあると考えていると述べ、期待感を示した。若手と中堅が同じ土俵で競い合える構図が、チームの底上げにつながるという見方が広がっている。

井口監督と村田コーチが語る捕手起用の考え方

井口監督は、調子がいいと思う選手を使うというシンプルな方針を示している。村田コーチは、その指揮官の意向を説明した上で、捕手の選考には多くの要素があると語った。

村田コーチによると、バッティングのいい選手もおり、守備や投手との組み合わせだけで判断するわけではないという。本番での捕手起用は、対戦チームや投手との相性、攻撃力も考慮して、井口監督が最終決断を下す構えだ。

宮崎合宿中の7日のロッテ戦では松尾汐恩がスタメンマスクをかぶり、8日の広島戦では小島大河がスタメンマスクをかぶった。同じ大会の中で複数の捕手に出場機会を与えることで、それぞれの特長を比較する狙いがうかがえる。

井口監督は選手たちに対し、このメンバーから来年のプレミアに数多く出てほしいという思いで招集したと伝えた。今大会で優勝を目指す一方、その後の重要な国際大会に向けた選考の場でもあるということだ。

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松尾・小島・進藤の実績と今後の国際大会

松尾汐恩は今季キャリアハイの89試合に出場した。進藤勇也も今季は66試合に出場しており、経験を積みながら侍ジャパンの一員に選ばれた形となる。

西武の小島大河は新人ながら99試合に出場し、打率.267、9本塁打と打力も売りにしている。守備面に加えて打撃でアピールできる点が、今回の招集で評価されたとみられる。

村田コーチは、いろんな捕手に侍ジャパンで試合に出る経験を積んでもらいたいと語った。その経験が先につながっていくとし、今後の野球にぜひ生かしてほしいという期待を口にした。

常連になるような捕手が1人でも増えれば、侍ジャパンにとってもプラスになるというのが村田コーチの考えだ。若い選手ばかりで可能性を多く秘めていると話し、近未来の正捕手候補たちへの期待の大きさをにじませた。

今大会の結果と、3捕手がプレミア12の選考でどこまで食い込めるかが、今後の焦点となる。短期決戦での起用と評価が、来年11月の本番に向けた正捕手争いの行方を左右することになりそうだ。