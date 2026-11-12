侍ジャパン井口監督率いる新生チーム初陣快勝 28年五輪へ好発進

井口資仁新監督率いる侍ジャパンが台湾を5-0で下し、初陣を快勝で飾った。正木智也の2発を含む3本塁打が勝利の原動力となり、2028年LA五輪への意気が高まっている。

井口資仁 監督が指揮を執る新生・ 侍ジャパン は、国際大会での初陣となる「ラグザス アジアプロ野球 チャンピオンシップ2026」の台湾戦で、5対0の快勝を収めた。この試合は、2028年 ロサンゼルス五輪 出場へ向けての重要な第一歩であり、チーム全体として最高の船出を記録した。

正木智也の2連発が勝利の鍵に

新生ジャパンのキーマンとして井口監督が真っ先に「1番打者」へ抜てきした正木智也内野手（27）が、試合前に不振だった自身の状態を一変させる活躍を見せた。正木は初回に先頭打者本塁打を放つと、続く3回にも2打席連続本塁打をたたき込み、チームの土台を固めた。

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正木は初回の打席で、カウント2対2から145キロの直球をバックスクリーンの左側へ放り込む豪打を披露した。さらに3回の1死という状況でも、左翼ポール際の上段へ打球を運び、難敵・台湾の投手陣を粉砕した。これらの長打を含むチーム合計3本塁打をはじめとする11安打が、得点源となり勝利を引き寄せた。

井口監督の信頼とコミュニケーション重視

井口資仁監督は、試合前日まで不振だった正木の能力を信じ抜き、起用を決断した。井口監督は試合後の取材で、「1年間通して結果を残してきた選手。試合に向けてしっかり調整してきたのは素晴らしいですね」と、正木の調整能力を絶賛した。また、若いメンバーが多い中で1番が活躍したことが、チーム全体の勇気につながったと手応えを口にした。

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井口野球の哲学は明快だ。「井口野球というのはない。コミュニケーションをとっていかに選手の能力を引き出すかだけ」。直前の宮崎キャンプでは、河田外野守備走塁コーチや度会らが積極的に声を出し、安打時のパフォーマンスを決めるなど、チームに常に笑顔と活気があふれる環境を作り上げていた。

金丸夢斗の好投と28年五輪へ

投げては先発・金丸夢斗投手（23）が7回無失点と、二塁も踏ませぬ好投を見せた。この安定したピッチングが、打線が築いたリードを守り切り、最終的に5対0というスコアで試合を締めくくった。台湾戦でのこの勝利は、3月のWBCでベスト8に終わった侍ジャパンの再建を示す明確なスタートとなった。

井口監督は背中に「66」という数字を携えている。これはロッテ時代に着用していた「6」をふたつ重ねたもので、幸運を呼ぶエンジェルナンバーという意味を込めている。思い入れのあるこの数字を背に、目標とする2028年ロサンゼルス五輪へ向けて、新生侍ジャパンは確かな歩みを進め始めた。