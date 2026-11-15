侍ジャパン井口監督、ロス五輪への道筋と第2先発の重要性

侍ジャパン井口監督は2026年アジアプロ野球チャンピオンシップの連覇後、2028年ロス五輪出場を目指し、来年11月のプレミア12でのアジア制覇を最優先課題と位置付けた。

侍ジャパン は「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ２０２６」で大会３連覇を達成し、2028年 ロス五輪 出場に向けた本格的な戦いが始動した。日本代表が ロス五輪 の出場権を確実に獲得するための必須条件は、来年11月に開催される「プレミア1２」でアジア最上位の成績を収めることである。

プレミア12でアジア制覇が五輪出場条件

来年11月に開催される「プレミア12」において、日本代表チームがアジア地域から勝ち抜くための最高順位は一位であり、この勝利なしに2028年ロス五輪への切符は手に入らない。この重要な国際大会を戦うにあたり、井口監督は過去の大会での課題を振り返り、投手陣の配置と役割分担に新たな戦略を見出している。特に、短距離走のような短期決戦におけるリリーフ投手の活用が、チームの勝敗を分ける鍵として浮上している。

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第2先発投手の役割と石田裕の活躍

新生・井口ジャパンの指揮を執る井口監督は、昨年のワールドベースボールクラシック（WBC）での敗戦教训を踏まえ、投手戦略を見直す決定を下した。2023年3月に開催されたWBCの準々決勝ベネズエラ戦において、日本代表はエース山本が先発を務めたものの、後に投じた2番手の隅田と4番手の伊藤が大量失点を喫し、逆転負けを喫して敗退している。この試合は、第2先発の起用の重要性と、先発投手がリリーフとして登板する際の課題を明確に示すものとなった。

この教訓を基に、井口監督はDeNAの石田裕選手を第2先発として積極的に起用する方針を固めた。石田選手は5月13日に行われた韓国戦において、先発の竹丸からリレーのバトンを受け、第2先発として5回からマウンドに上がった。彼はこの登板で2回を無安打無失点に抑え、チームの勝利に大きく貢献している。さらに、決勝戦でも8回の1イニングを無安打無失点で完璧に守り抜いた。

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井口監督が追求するリレー投法の深層

井口監督は石田選手の第2先発としての起用について、単なるつなぎではなく、チームの勢いを維持する戦略的な要素があると説明している。監督は「第2先発ができるのは石田選手。彼には第2先発の重要性や短期決戦での流れを持ってくる意味での役割を合宿で伝えた」と語り、選手への役割指示の明確さを強調した。日本代表ベンチは、石田選手が自身の所属チームでは先発として活躍しているにもかかわらず、代表チームにおいてはリリーフ投手としての特性も高く評価している。

侍ジャパンの大塚晶文投手コーチは、長距離を投げられる第2先発投手の存在が、現代の野球において極めて重要であると指摘している。大塚コーチは「第2先発は重要です。選手の選考において、できるできないを判断する必要がある。配置や役割が重要だ」と述べている。これは、今後の日本代表メンバーを選考する際、投手が先発専任なのか、それとも先発とリリーフの両方で活躍できる多様性を持っているのかを見極める必要があることを意味している。

プレミア12投手陣の調整難しさと覚悟

来年11月に開催される「プレミア12」では、レギュラーシーズンの終了間際や、国内の短期決戦での疲労を考慮し、投手陣の調整がこれまで以上に困難になることが予想される。これはこれまでに繰り返し指摘されてきた課題であるが、その中でもソウルバンクの鈴木豪選手のように、「侍に合流する直前まで日本シリーズがあったため、調整の難しさは今年はなかった」と語れるタフな投手も存在している。

しかし、疲労や調整の難しさを強く感じる投手も少なくないはずである。リリーフの経験が豊富な大塚監督は、代表入りを目指す選手たちに対して厳しい覚悟を促している。大塚監督は「代表にみんな選ばれたいと思っているはずだ。結果を出さなければ自分の場所を奪われる。調整は難しくても結果を残さなければならない。難しいけれども、やらなければならない」と力説した。

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侍ジャパンが2028年ロス五輪で金メダルを目指すためには、来年11月の「プレミア12」でのアジア制覇が絶対条件である。井口監督が築き上げた第2先発によるリレー投法が、選手の疲労管理と試合の展開力においてどう機能するか。石田選手を始めとする投手陣の調整能力と、大塚コーチが求める結果に対する執着が、日本野球の新たな歴史を創る重要な要素となっている。