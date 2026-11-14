侍ジャパン正木智也と宗山塁が3連発で韓国戦へ好調

ラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026で正木智也、宗山塁両内野手が3試合連続本塁打を放ち、韓国との決勝進出を決定。若手打線の活躍で3連覇へ向かう。

侍ジャパン の若手打線が、オーストラリア代表との試合で大きな勝利を収め、韓国代表との決勝進出を果たした。この好成績の原動力となったのは、1番打者の 正木智也 内野手（27）と2番打者の 宗山塁 内野手（23）である。両選手は初戦から続く3試合連続で本塁打を放ち、攻撃の核としてチームを牽引している。

3連発でオーストラリアに圧勝

正木智也と宗山塁は、オーストラリア戦でともに自身4号の本塁打を記録した。この活躍により、両選手は初戦から3試合連続アーチをマークしている。試合は日本代表史上最多となる11点を奪い、16対1で7回コールド勝ちを収めた。この勝利により、日本代表は「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の1次リーグを3連勝で終えた。

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正木と宗山の攻撃力向上

正木智也内野手は昨季、長打率が3割4分で本塁打数は3本にとどまっていた。自身も「やっぱり低い打球が多かった」と分析し、2年目の今季はより長打を狙う姿勢でシーズンに臨んだ。しかし、3月のオープン戦で盗塁を試みた際に左手を負傷し、開幕から約3カ月の出場停止を強いられた。7月上旬に1軍へ復帰すると、わずか68試合で8本塁打を記録。長打率は4割5分3厘へと大幅に向上している。

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徳之島の子どもたちへの影響

正木智也選手は出身地の徳之島でも活動を行っており、地元の小中学生を対象に野球教室を開催していた。徳之島では、島内からプロ選手が活躍することで地域全体の盛り上がりや、子供たちの野球への興味が高まることを願っている。連日放たれる美しい弾道は、徳之島の子どもたちも魅了しており、地域に大きな影響を与えている。

韓国との決勝へ向けて

現在、乗勢に乗った若侍たちは、あと1勝で3連覇を達成できる位置にある。15日に韓国代表との決勝戦が予定されており、正木智也と宗山塁の攻撃力が鍵を握る。連日の好調な打線が、日本代表の栄冠獲得へと貢献していくことが期待されている。