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侍ジャパン佐々木泰が2安打2打点で躍動 アジアカップ決勝へ

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侍ジャパン佐々木泰が2安打2打点で躍動 アジアカップ決勝へ
侍ジャパン · 佐々木泰 · アジアプロ野球チャンピオンシップ
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広島・佐々木泰内野手がオーストラリア戦で2安打2打点の活躍を見せ、侍ジャパンの3連勝と15日の韓国戦への意欲を高めた。若手の活躍でアジア頂点への道を開く。

広島東洋カープ 所属の 佐々木泰 内野手（23）が、 アジアプロ野球チャンピオンシップ においてチームの連勝に貢献した。 佐々木泰 は16対1で勝利した オーストラリア代表 戦で「7番・右翼」のスタメンとして出場し、2安打2打点を記録した。 侍ジャパン は15日に韓国代表と決勝を戦い、大会3連覇を目指す。

佐々木泰の初先発で2安打2打点

侍ジャパンの佐々木泰は、1次リーグ第2戦となるオーストラリア代表戦で念願の先発出場を果たした。4点を奪って迎えた初回無死満塁の場面で、投手前への適時内野安打を放ちチームに先制点をもたらした。佐々木泰はこの打球について、「初球にスイングできたのが効いた」と振り返り、結果的に安打になったことに満足を示した。

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五回2死一、二塁の場面でも佐々木泰は活躍を見せた。3球目を思い切って叩き込み、16点目となる中前適時打を放った。佐々木泰はこの活躍について「結果的に安打になった」と淡々と語ったが、その打球はチームに大きな追加点をもたらした。前日までの2試合ではベンチで出場を待っていたが、訪れた出場機会で存在感を十分に発揮した。

同世代選手らの活躍で攻撃力向上

侍ジャパンの攻撃力向上には佐々木泰だけでなく、同世代の選手たちの活躍も寄与している。宗山晃佑は前日の韓国代表戦で決勝本塁打を含め2本のアーチをマークした。宗山晃佑はこの日のオーストラリア代表戦では満塁本塁打など2安打4打点の素晴らしいパフォーマンスを見せ、チームの得点力底上げに貢献した。

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渡部健男、西川龍馬らもそれぞれ打撃で好成績を残した。侍ジャパンの若手選手たちが次々と好結果を出し、チーム全体に最高のムードが漂っている。佐々木泰は「負けられないという気持ち」を胸に、チームメイトの活躍に触発されながら戦いに臨んだ。この日の朝、スタメン入りを告げられた際には、仕事を果たした充実感と安堵感が入り混じり、白い歯を見せたという。

日本代表の戦術と決勝へ向かう意気込み

侍ジャパンの佐々木泰は、スタメンを外れる試合があることや、途中出場に備えることの難しさもすべて受け入れている。佐々木泰はチームの勝利に向けた姿勢について明確な言葉で示した。「勝つだけだと思う。しっかり戦いきりたい」と語った。アジアの頂点をかけた最後の戦いにおいて、佐々木泰はいかなる場面でも積極性を貫き、侍ジャパンを歓喜へと導く役割を担っている。

侍ジャパンは15日に韓国代表と対戦し、優勝争いの行方が決まる。佐々木泰は日の丸を背負う責任を胸に、打席に立っている。前回の出場機会での躍動が自信につながり、チームの大会3連覇の一翼を担うことを誓っている。侍ジャパンの選手たちは、個々の能力を最大限に発揮し、アジア頂点への道を開くために全力で戦いを続ける。

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