使用済みのリチウムイオン電池を水中で砕く際に、装置内のガスと水を繰り返し使える見通しが立った。京都大学の研究チームが11月24日、ガスから可燃性物質を取り除く実験と、実際に電池を砕いた後の廃水を処理する実験の結果を発表した。

研究チームが提案した電池の処理工程と、水中で砕いた後に回収した固形物（画像：宇田哲也ほか） スマートフォンやモバイルバッテリーなどに広く使われるリチウムイオン電池は、使用済みでも内部に電気エネルギーが残っている場合があり、破砕時に発火する恐れがある。

ごみ処理施設での火災も問題になっている。 一方、電池を高温で処理する方法では、大型の設備が必要になるほか、電池を内蔵する製品のプラスチックなどを資源として回収しにくくなるという課題がある。 そこで研究チームは、窒素で満たした装置内で電池を石灰水に沈め、常温で砕く方法を研究してきた。 水が急激な温度上昇を抑え、発生した水素は窒素で薄まるため、発火や爆発のリスクを減らせる。

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高温で処理しないため、金属やプラスチックなどの素材を後から分離し、回収しやすいという利点もある。 排ガスの処理実験では、実際の排ガスを模したガスを使い、水素と揮発性有機化合物の一種を、加熱した酸化銅で取り除けることを確かめた。 これにより、破砕時の発火や爆発を防ぐために使う不活性ガスを繰り返し利用できる可能性がある。 廃水の処理実験には、放電させた車載用電池のセル（電池を構成する最小単位）448個を砕いた後の水を使った。

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オゾンと電気分解で処理したところ、水中の有機物の量の指標となる全有機炭素濃度が低下した。 さらに、膜を使って電解液由来のリチウムイオンと、有害な六フッ化リン酸イオンを分離・濃縮できた。 廃水からリチウムを資源として回収することにもつながる成果だ。 研究チームは、こうした処理設備を小型化し、各地の電池回収拠点などに分散して設置することを想定している。

使用済み電池を遠方の処理施設に運ぶ前に発火しにくい状態にできれば、保管や輸送時の安全性を高められる。