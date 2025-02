使い捨てセックストイ「EGG」、なぜ日本企業が世界を制覇できるのか

セックストイ業界で長年の人気を誇る「EGG」シリーズ。その秘密は、使い捨てという特徴と、親しみやすいデザインにある。TENGAは、保守化進む米国でも新たな商機を見出しつつある

セックストイ の世界は、ロボット式バイブレーターからAI搭載ラブドールまで、急速な進化を遂げている。あらゆる好みや願望に応える選択肢が無限に広がり、アマゾンプライム会員なら数回のクリックで、さまざまな色彩のバイブレーターや豊富な種類のローションを24時間以内に受け取ることができる。 デザイン 面でも洗練が進んでおり、最新のデバイスのなかには、かつての露骨なオナニーグッズとは異なり、現代アートの抽象彫刻を思わせるものも登場している。 しかし、テレディルドニクスやVRロマンス、そのほかの未来的なガジェット類が話題を呼ぶ一方で、 セックストイ 業界で長年の人気を誇る製品の多くは、最先端技術ではなく、むしろそのシンプルさで注目を集めている。 2005年創業の TENGA は、熱心なファンを獲得してきた。従来型のバイブレーターやローション、男性向け妊活グッズの“精子観察キット”など、幅広い製品を展開している。

手ごろな価格の基本アイテムを重視しながら、セレブリティとのコラボレーションも展開するビジネス手法は“ユニクロ的”だと言えるかもしれない。キース・へリング財団とのパートナーシップによる商品展開なども。 しかし同社を代表する製品は、男性向けセックストイ「EGG」シリーズだ。ニワトリの卵よりやや大きいこの製品は、端的に言えば米国発の男性用セックストイ「Fleshlight」の使い捨て版のような製品であり、2008年の発売以来、人気を博してきた。 東京のドラッグストアや自動販売機から、Amazonやウォルマートといったeコマース大手まで、幅広い販路で展開されており、2024年の販売数は270万個を超えたという。「当社の世界的なベストセラー製品のひとつです」とTENGAのデジタルマーケティング責任者、モニカ・チャンは語る。 根強い支持の理由 EGGはサステナビリティの面では課題を抱えている。通常のセックストイと異なり、基本的に1回限りの使い捨て製品だからだ。価格も決して安価とは言えず、地域による多少の違いはあるものの、米国では1個約6ドルで販売されている(TemuやAliExpressなどで販売される模倣品は1ドル以下で流通しているものの、品質面での懸念がある)。従来型の製品は高価格でも12回程度の使用で元が取れるため、長期的には使い捨てタイプの方がコストは高くなる。 では、なぜEGGはここまで支持されているのだろうか。TENGAの長期的な成功の理由の一つは、利便性を重視する層をターゲットとした点にある。むしろ使い捨てという特徴自体が、そうした層にとって大きな魅力となっているのだ。 セックストイへの社会的なタブーは薄れつつある。しかし多くの人々にとって、その購入や使用は依然としてプライバシーを守りたい事柄だ。例えば出張の際、EGGならば現地で購入し、使用後に処分すれば、帰りの空港セキュリティでの気まずい状況を避けることができる。オンラインセックストイショップ「Adam & Eve」の広報ディレクター、ケイティ・ズヴォレリンは、使い捨てタイプのアイテム全般について「旅行に最適な製品です」と評価する。 ズヴォレリンによると、使い捨て製品の売上は増加傾向にあり、今後も需要の拡大が見込まれるという。その人気の背景には、高額な商品への投資を躊躇する消費者心理があるとズヴォレリンは分析する。「数百ドルもする商品を購入する前に、まずは手ごろな使い捨て製品で試してみたいというニーズは、多くの消費者にとって自然な選択と言えます」 用途を想像しにくい外観 また、再利用可能な製品に伴うメンテナンスの煩わしさを避けたいという消費者ニーズもある。従来型の製品は使用後、手洗いし、裏返して乾燥させるという手間のかかる手入れが必要だ。2017年にセックストイの歴史をテーマにした本を執筆した歴史家、ハリー・リーバーマンは、「このカテゴリーにおいて、使い捨て方式には合理性があります」と指摘する。 リーバーマンはTENGAの成功の鍵が、そのマーケティングとデザインへのアプローチにあると分析している。これは日本の伝統とも無縁ではないという。「日本人は古くから人工性器開発の先駆者でした」と主張するリーバーマンは、17世紀の日本の艶本に、ビロードを内張りし、粘性のある物質を充填した亀の甲羅についての記述があると指摘する。 現代のEGGは、スーパーマーケットの卵パックを思わせるパッケージで販売されている。中身は伸縮性のあるスリーブ状で、さまざまなテクスチャーが用意されているが、パッケージや製品の外観からは、その私的な用途を想像することはできない。 Fleshlightが露骨な人体模倣型デザインを採用し、一部の製品では人気セクシー女優の型を取り入れているのに対し、EGGのデザインは極めて控えめだ。 「ハイテク製品のような外観でありながら、実際はそうではなく、むしろ性的要素を感じさせないデザインです」。こう評するリーバーマンは、万が一アップルがセックストイ市場に参入したなら、こういったデザインになるのではとも付け加えた。 TENGAによると、これらの特徴はすべて計算された選択だという。親しみやすい外観は、同社の製品の重要な魅力のひとつとして位置づけられてきた。「多くの人にとって、EGGは“セックストイに見えないセックストイ”との初めての出会いだったのです」と、TENGAで長年働くアンドレアス・ニシオは振り返る。 「いまだにセックストイに対する羞恥や不潔さのイメージをもっている人は少なくありません。しかし、これは小さな可愛らしい卵型の製品です。だからこそ、手に取りやすいのです」 保守化進む米国で商機? 現在のTENGAは、ウェルネスを重視するライフスタイルブランドとしての側面を強調している。日本では独自のアパレルラインも展開し、東京の旗艦店は、高級商業地区である銀座にある。 性的な意図を感じさせない中立的なデザインを持つEGGは、保守化が進む米国では特に重要な意味をもつかもしれない。例えばテキサス州では、ドラッグストアでのセックストイ販売を禁止する法案が検討されているという。これは性的表現への規制を強化しようとする大きな流れの一環だ。 「EGGは見た目が卵のようなので、ストレス解消グッズなどとして販売できる可能性があります。性に対して保守的になりつつある米国社会においても、幅広い販路で展開が期待できるでしょう」とリーバーマンは分析する。 (Originally published on wired.com, edited by Mamiko Nakano) ※『WIRED』によるセックストイの関連記事はこちら。 Related Articles 『WIRED』の「THE WIRED WORLD IN 20XX」シリーズは、未来の可能性を拡張するアイデアやイノベーションのエッセンスが凝縮された毎年恒例の大好評企画だ。ユヴァル・ノア・ハラリやオードリー・タン、安野貴博、九段理江をはじめとする40名以上のビジョナリーが、テクノロジーやビジネス、カルチャーなど全10分野において、2025年を見通す最重要キーワードを掲げている。本特集は、未来を実装する者たちにとって必携の手引きとなるだろう。 詳細はこちら





