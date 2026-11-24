女優の中神円（33）が、24日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、夫の作家・羽田

トークテーマは「ベテラン妻VS新婚ホヤホヤ妻」。 結婚生活が長い妻タレントが、幸せ絶頂の新婚妻タレントたちに“攻略法”を伝授した。 結婚6年目で、新婚組に入った中神。

「夫は作家なので、自宅が仕事場になるんですね」と説明した。 「物件に対するこだわりが、物凄く強くて。 気に入らないところがあると、すぐに引っ越しちゃうんですよ」。 賃貸、分譲に関わらず、不満を我慢できないという。

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スタジオからは悲鳴が上がったが、MCの明石家さんまは「筆が止まると、何かのせいにしたいというのもあるやろけどな」と、羽田氏の心中も察した。 おしゃれな内装も、羽田氏の手に掛かると、身もふたもないことになるという。 おしゃれなスリットガラスのはめ込み窓があるというが、中神は「そこから差し込んでくる光が“気に入らない、暑い”って怒っていて」と説明。 窓は小さなもので、カーテンを付けるほどの大きさでもないというが、夫はまさかの対策に出たという。

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「夫はそこにクッションをねじ込んで、無理やり遮光して、せっかくのおしゃれな窓が凄くダサイことになってしまっていて」。 青いクッションが詰め込まれた窓の写真が紹介されると、スタジオは爆笑に包まれた。