作家の鈴木涼美氏の高市早苗首相批判がSNSのXで話題となっている。文春オンラインで高市政権について政治ジャーナリストの青山和弘氏、中大法学部教授の中北浩爾氏と…

作家の鈴木涼美氏の高市早苗首相批判がSNSのXで話題となっている。 文春オンラインで高市政権について政治ジャーナリストの青山和弘氏、中大法学部教授の中北浩爾氏と3者で語り合ったコンテンツが25日に公開されたのだが、その文中に挿入された写真が物議を醸している。

鈴木氏は昨年10月の日米首脳会談での首相の姿について言及。 トランプ米大統領の傍らでの振る舞いについて「ぴょんぴょん飛び跳ねる姿がトランプ大統領に媚びていると批判されました。 私も見ていて不快でしたが、その感情を紐解いてみると、自分にもそうした振る舞いを求められたり、実際に場を円滑に進めるためにその要求に乗ったりした経験が思い当たります。 あの姿の異様さは、日本社会が未だに女性たちに強いている役割やそれを引き受けている私たち自身の歪みを体現しているようにも感じます」と自身の考えを述べた。

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このコンテンツの拡散により、SNSのXのトレンド入りし、一時「鈴木涼美氏、高市首相のトランプ会談振る舞いを『不快』と批判」とまとめられた。 Xユーザーの一部は、発言内容とともに文春オンラインに掲載された鈴木氏の写真に注目。 一部の画像には胸の谷間が写り込んでおり、これに反応した。

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「トランプの隣でぴょんぴょん跳ねて媚びていた高市首相が『見ていて不快だった』と胸の谷間を見せながらバッサリと斬る作家の鈴木涼美さん」 「アンタのほうが女を使っている点で不快だわ」 「その服装の方がモヤモヤするー！ 」 「て言っておきながら乳出しは許される理由を聞きたい」 「首相の仕草をトランプ大統領に媚びてると批判しながら自分は胸の谷間を見せつけ？ 」 当該写真を貼り付けてコメントするユーザーが続出した。 ヤフーに配信された同記事の写真には、胸の谷間の部分はトリミングされて写っておらず、コメント欄でも谷間に言及するユーザーは少ないのだが…。

鈴木涼美（すずき・すずみ） 1983年、東京都生まれ。 慶大在学中にセクシー女優として活動。 東大大学院修士課程を修了。 日経新聞で勤務後、フリーの文筆家に。 小説『ギフテッド』『グレイスレス』『悪い血』は芥川賞候補に選出された。