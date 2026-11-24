作家の矢作俊彦（やはぎ・としひこ、本名宮澤久＝みやざわ・ひさし）さんが２１日に急死していたことが２５日、分かった。新潮社が同日、発表した。７６歳。 発表によると、矢作さんは２１日夜に自宅で倒れ、搬送された東京都渋谷区の病院で午後１０時２分、...

発表によると、矢作さんは２１日夜に自宅で倒れ、搬送された東京都渋谷区の病院で午後１０時２分、心不全のため亡くなった。 葬儀は近親者のみで執り行う。 喪主は妻の宮澤三津子（みやざわ・みつこ）さん。１９７２年に小説家としてデビューし、「マイク・ハマーに伝言」、「リンゴォ・キッドの休日」、「マンハッタン・オプ」シリーズなどの洗練されたハードボイルド小説で脚光を浴びた。

その後は冒険小説や戦後の日本を批評的にとらえた長編小説も多く発表した。 代表作に西村雅彦（現・まさ彦）主演で、ＮＨＫでドラマ化された「スズキさんの休息と遍歴」、司城志朗氏との共著で第１０回角川小説賞を受賞した「暗闇にノーサイド」、第８回Ｂｕｎｋａｍｕｒａドゥマゴ文学賞を受賞した「あ・じゃ・ぱん！ 」、第１７回三島由紀夫賞を受賞した「ららら科學の子」、第２３回日本冒険小説協会大賞を受賞した「ロング・グッドバイ」、メキシコ革命を背景に若き堀口大学の恋と冒険を描いた「悲劇週間」、日活アクション映画へのオマージュ「フィルムノワール 黒色影片」などがある。

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漫画原作者としても、ベストセラーとなった大友克洋氏との「気分はもう戦争」、谷口ジローさんとのユーモラスなハードボイルド「サムライ・ノングラータ」などを発表。 映画監督としては日活アクション映画の名場面を編集した「アゲイン」でデビューし、自作を江口洋介主演で映画化した「神様のピンチヒッター」などを発表した。 プロレスラーの橋本真也さんが主演した「マッスルストーム」の原案・脚本も手がけた。