佐野海舟、ボランチに再転向 ポポヴィッチ氏の熱血指導

佐野海舟はプロ1年目をサイドバックとして過ごしたが、ポポヴィッチ氏の熱血指導でボランチに再転向させられた。佐野海舟は鹿島でも共に戦った愛弟子が世界に羽ばたくまでの歩みを明かした。

森保ジャパンの中盤を支えるMF 佐野海舟 は、プロ1年目をサイドバックとして過ごした。20～22年に町田を率いたランコ・ ポポヴィッチ氏 は、 佐野海舟 を本職の ボランチ に再転向させた。

代名詞のボール回収だけでなく攻撃面を伸ばそうと熱血指導をした。 佐野海舟は鹿島でも共に戦った愛弟子が世界に羽ばたくまでの歩みを明かした。 ポポヴィッチ氏が当時J2の町田監督に就任した20年。 前年の主力数人が抜けたことで、戦力的には残留争いを覚悟していた。

編み出した策の一つが高卒2年目の19歳の佐野海をチームの心臓に据えることだった。 前年はルーキーながらサイドバックで21試合に出場。 翌20年の編成上も右サイドバックとして計算されていた。 ただボール奪取力、運動量はチーム随一。

特長を最大限生かせるのは、米子北高まで本職だったボランチであることは一目瞭然だった。 最初からボールを奪う能力は突出していた。 体の無理も利くし、フィジカル能力が抜群に高かった。 サイドより中央でプレーした方が、決定的な違いをつくれる選手だというところは見て取れた。

同年からボランチでほぼ全ての試合に起用。

「指示を飛ばしてチームを動かすポジションなのに、海舟は何もしゃべらず、人にやってほしいことを自分でやっていた。 だから飛び出してボールを奪いに行ったり…それが最初はある意味面白かった」。 ブレークへの足掛かりをつくった日々を、ポポヴィッチ氏はそう回想する。 攻撃面では課題が多かった。

ボールを奪っても横パス、バックパスを繰り返す佐野海に「黒子に徹するだけの選手ではない」と訴えた。 ワンタッチで前を向く意識を根気強く指導。 ミニゲームでは一人だけタッチ数に制限を課した。

「よりゴールに向かってスピーディーな攻撃を仕掛けられる選手にしたいと思っていた」。21年に6得点を記録。 今ではボール奪取後、ドリブルで持ち運ぶ推進力も佐野海の魅力の一つだ。

「ポテンシャルを最大限に伸ばしていくことだけを考えてきた」という熱血指導が、ボランチとしての能力をさらに引き出した。 佐野海は22年夏にオーバートレーニング症候群を発症した。 直後は指揮官も連絡を取ることはできず、「私にとっても非常につらい時期だった」と振り返る。 別の選手を通じて「何かあればいつでも言ってほしい」とメッセージを送り、2人で食事を共にしたのは発症から約2カ月後。

その時の表情は、今も脳裏に焼き付いている。

「何か空っぽになっているような、目の力も抜けているような感じだった」。 サッカーの話題は一言も出さず、教え子の心に寄り添った。 クラブも佐野海を全面的に支え、休養を経てウオーキングから練習を再開。 表情は次第に明るくなり、「ピッチに戻ってくる頃には私ともジョークを言い合っていた」と復帰を見守った。

同年冬、プレーできる状態まで回復していた佐野海には、鹿島をはじめ複数クラブからオファーが届いていた。 相談を受けたポポヴィッチ氏は鹿島行きを勧めている。 常勝軍団の重圧の中でプレーすることが、今後につながると考えたからだ。24年、ポポヴィッチ氏が鹿島の監督に就任したことで、思いがけず再会を果たす。

「経験を積んで成熟し、より完成した選手に近づいていた」。 無口でシャイだった青年は、Jリーグを代表するボランチに成長していた。 町田時代から海外志向は強く、24年夏に鹿島からドイツへ渡った。 日本での指導経験豊富なポポヴィッチ氏は、佐野海の地に足を着けたキャリア選択こそ「日本の若手全員が見本にするべき」と力説する。

「まずはJ2で自分の力を証明し、J1でも証明した。 そして日本代表に入った。 日本の若手で海外に挑戦する選手が増えているけれど、帰ってくるのが早い選手も多い。 一歩一歩ステップアップして、着実に自分の力を見せ続けているところは彼の凄さ」と強調した。

現在スペインで暮らすポポヴィッチ氏は、マインツの試合を欠かさず見ている。 今や世界から熱視線を送られる愛弟子。 初選出のW杯へ「責任感が非常に強い男だから、まずは楽しんでほしい」とエールを送った。

「Next Step PremierLeague！ 」。 夢舞台の先には、さらなるステップアップが待っていると確信している





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

佐野海舟 ポポヴィッチ氏 ボランチ Jリーグ W杯

United States Latest News, United States Headlines