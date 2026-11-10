佐野勇斗がYouTubeでカバンの中身を公開 クロムハーツの高額ハンドバッグを紹介

M!LKの佐野勇斗が自身のYouTubeチャンネルで、愛用のクロムハーツ製ハンドバッグと普段持ち歩く私物を紹介した。急遽購入を決めた経緯や、カバンを飾るレゴブロックのキーホルダーなどが語られ、ファンから温かい反響が寄せられている。

俳優で5人組ダンスボーカルグループ・ M!LK の 佐野勇斗 （28）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新した。動画は「【 カバンの中身 】を公開しちゃうよん！」と題され、佐野が愛用するカバンと、普段から持ち歩いている私物の数々が披露されている。

佐野は動画の中で、ラグジュアリーブランド「クロムハーツ（Chrome Hearts）」の黒い革製ハンドバッグを紹介した。カバン好きの佐野が所有するカバンは20個ほどあるが、そのなかでも特に気に入っている一品だという。ここでは、佐野が語った購入の経緯と、動画で紹介された愛用品の内容を詳しく伝える。

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クロムハーツのハンドバッグを急遽購入した経緯

佐野勇斗は、このハンドバッグについて「たぶん僕が初めて買った、ものすごく高いおカバン」だと紹介している。2〜3年ほど使い続けているもので、佐野にとって特別な意味を持つカバンであることがうかがえる。

購入のきっかけは、ファンクラブの撮影のためにクロムハーツでメガネを買いたいというM!LKの山中柔太朗に、佐野が同行したことだった。その店頭で、佐野は品出しされたばかりの貴重なバッグに偶然出会った。

佐野によると、値段を恐る恐る聞いた時点では、高額なため一度は購入を諦めたという。しかし直後に別の客が試着を検討し始めたのを目にして、焦りを感じたと振り返った。

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佐野は「買って行かれると思って」「ここで買わなかったら絶対後悔すると思って」と、人気の高さを実感した心境を明かしている。その結果、急遽購入を決意したという。

高額な買い物を一度はためらいながらも、その場の判断で手に入れた経験は、佐野がカバンに強い思い入れを持つ理由の一つになっているとみられる。動画ではその背景が本人の言葉で語られ、視聴者にとって身近に感じられる場面となっている。

レゴブロックやウォレットチェーンで飾る愛用品

動画では、カバンを彩るアイテムや持ち歩き品が次々と紹介された。佐野がこだわって選んだ小物の数々は、それぞれに思い出や役割があることが語られている。

カバンのデコレーションには、弟の太陽さんがみやげとして買ってきてくれたレゴブロックのキーホルダーが使われている。家族からの贈り物を身近に付けて持ち歩いている様子が伝わる。

さらに、M!LKとしてステージに立つ際に衣装に付けることもあるというクロムハーツのウォレットチェーン（私物）も、カバンを飾るアイテムとして取り付けられていた。グループ活動と私生活の両方に通じる品として紹介されている。

そのほか、台本を覚えるために使用しているタブレット端末、財布、メガネなども愛用アイテムとして登場した。仕事に欠かせない道具と日常の持ち物が一つのカバンに収まっている点が、動画の見どころの一つとなっている。

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タブレットのカバーには、M!LKのメンバーがプリントされたシールが貼られている。グループ活動への思いの深さを感じさせる細部であり、佐野がメンバーを大切にしている姿勢が表れている。

ファンから寄せられた反響とM!LKへの愛情

動画のコメント欄には、カバンの中身を公開したことに対してさまざまな反響が寄せられている。佐野のプライベートな一面に触れられる内容として、多くの視聴者が関心を寄せている。

「カバンの中身を見せてくれるアイドルってすごい」といった声のほか、思い出の品や周りからのプレゼントを大事にしている点に好感を持つ意見も目立つ。物に意味を持たせる姿勢を評価する声が多い。

また、物やアクセサリーに意味を持たせ、それをYouTubeで語ってくれることで、思い出も共有してもらえているように感じてうれしいというコメントもあった。動画を通じて佐野の大切な品に触れられることが、ファンにとって喜びになっている。

カバンの中身までメンバーや周りの人への愛にあふれていて、ほっこりしたという反応も寄せられた。「尊い!!」といった書き込みからも、動画の内容が好意的に受け止められていることがうかがえる。

今回の動画は、佐野勇斗がクロムハーツのハンドバッグや愛用品を通じて、仲間や家族への思いを率直に語った内容といえる。源文では今後の予定や次回の企画は示されていないが、ファンの関心の高さから、今後の動画投稿にも注目が集まりそうだ。