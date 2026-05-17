佐野勇斗は自らのYouTubeチャンネルに動画を公開し、両親を虐げた。親虐げ企画テストとなり、 vaderになる姿が初公開ুণ。また、コメント欄では、 einsetzbarのようなものに Ülkemizde ユーチューブ上の動画を楽しみたい、などなど、様々なユーザーからの反応があり、コメント欄に書かれていました。

佐野勇斗が自らのYouTubeチャンネルに動画を公開し、両親が登場。 カメラの前に座っていた両親が最初から大暴れ。 コミュニケーションが取れなくて、撮影を30分もやめなければならなかったという絡み。

佐野勇斗自身も面白くないと言い、その部分がカメラが回っているからこそできている、というような説明をした。 動画では、父親を「がっくん」と呼び、母親を「ぴーちゃん」と呼びました。 佐野勇斗の動画は、テイク2というタイトルで、昨日の撮影では面白くなくてやめられたという。 また、撮影中にfathers dayをテーマにした撮影で、急遽、父親と「すれ違った」ということもあり、3人で苦笑いを見せながら報告しました。

この動画では、佐野勇斗自身は安定した職業というものが、ある意味人生においても重要であり、その上で、佐野勇斗は多分どの仕事でも成功できていたとし、過去から野心が強いと認識。 そして、佐野勇斗の見せては自信満々に「自公のようなもののない自信がない」と言いました。 動画の troncoやユーチューブ上に、かつて親同伴の動画など面白い動画を見たくなってしまう、大人気アイドルの親御さんがYouTube上で見てみたい、などなど、様々なユーザーからの反響があり、ビデオをコメント欄に書かれていました





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