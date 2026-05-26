佐野が音爆サーカスで帽子を投げる！音楽の深淵に挑むドラムマスター

音楽大学出身の佐野が、金管楽器と打楽器を駆使した音爆サーカスで驚異的なパフォーマンスを披露。プロのドラマー石川直氏も沸きを見せた

音楽ツアーの一環として、驚異的な技術とエネルギーが集結した 音爆サーカス が開催されました。 参加したミュージシャンは金管楽器や打楽器、さらにはボーカルトーンまで、６０種類以上に及ぶ楽器を駆使し、観客を圧倒するパフォーマンスを披露しました。

このイベントの主催者として、音楽大学で作曲を学び、現在はポップバンドでドラムを担当している佐野が特別サポーターとして登場しました。 佐野自身は中学時代に吹奏楽部でサックスを演奏し、高校では声楽を学び音大では作曲を専攻していました。 長年にわたり多彩な楽器を扱ってきた彼の背景は、本イベントの深い魅力を理解し、観客にその魅力をさらに伝えるのに最適でした。 彼は会見で、「昔から音楽に囲まれて育ったので、演奏の難しさと美しさをリアルに感じられます。

今回の『b l a s t』の魅力をさらに掘り下げられればと願っています」と熱意を語りました。 会見が進むにつれ、ステージ上での生演奏を目撃し、佐野は噂に聞いていたほどの迫力と複雑さに驚嘆しました。

「ステップを踏みながら細かい音を叩き出すのはまさに無理だと思っていました」と彼は語り、自身もマーチングスネアドラムに挑戦。 難解なレジスター変化や高速スティック回転を冷静にこなす姿は、観客を席からハンパなく叹しさせました。 このパフォーマンスを見て、プロのドラマーである石川直氏は「完璧です！ 『b l a s t』を取り入れた演奏は本当に素晴らしい」と絶賛。

石川氏は以前の『Endless SHOCK』というプロジェクトにも出演しており、佐野にとっては彼のリスペクトの証でした。 佐野はそれに応え、石川氏の評価に心から感謝するとともに、二人が共演した過去の瞬間を思い出しました。 彼は、「石川さんに褒めていただけるのは嬉しいです。 あの時の私も本当に嬉しく、音楽に対する情熱を再確認しました」と語ります。

彼の言葉からは、音楽への誇りと仲間意識が感じられます。 今回の音爆サーカスは、技術的な高みを極めつつ、観客と演奏者双方にとって心に残る一夜となりました。 将来的には、佐野はさらに新しい楽器の組み合わせを試み、音楽の可能性を広げていく計画です





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