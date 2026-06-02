佐藤駿一郎選手が逮捕 ネーションズリーグに向けての合宿中だった

佐藤駿一郎選手が逮捕されたことが発表されました。佐藤は中国などで開催されるネーションズリーグに向け、合宿中でした。日本バレーボール協会は、逮捕翌日、男子日本代表チームの選手、スタッフを対象に薬物検査を実施しました。いずれも「全員陰性であることを確認」したとホームページ上で発表しました。そして、28日付で「佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と発表しました。佐藤は2000年5月、宮城県仙台市で生まれました。身長205センチの長身と高い身体能力を武器に頭角を現してきました。

佐藤駿一郎 選手が逮捕されたことが発表されました。 佐藤は、中国などで開催される ネーションズリーグ に向け、合宿中でした。 警視庁の捜査員が向かった先は、合宿先である「 味の素ナショナルトレーニングセンター （ NTC ）」でした。

日本初のトップレベル競技者用のトレーニング施設です。 日本バレーボール協会は、逮捕翌日、男子日本代表チームの選手、スタッフを対象に薬物検査を実施しました。 いずれも「全員陰性であることを確認」したとホームページ上で発表しました。 そして、28日付で「佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と発表しました。

佐藤は2000年5月、宮城県仙台市で生まれました。 身長205センチの長身と高い身体能力を武器に頭角を現してきました。 東北高校2年時にU19日本代表に抜擢され、世代別の国際大会でベストミドルブロッカー賞を受賞しました。3年時にはシニア日本代表へ異例の初選出を果たしたなど、早くから次世代のエースとして注目を浴びていました。

さらにバレーの名門・東海大学に進学した佐藤は、日本代表の常連としてキャリアを積みました。23年に「ジェイテクトSTINGS愛知」へ入団した後、海外での経験を経て、昨年6月から「ウルフドッグス名古屋」でプレーしていました。 佐藤の父親は「小学校の時から身長がデカくて、通学中、周りの大人はみんな振り返っていました。 中学の時、最初はバドミントン部に入部しましたが、身長の高さからスカウトされてバレーボールを始めたんですよ。 ムードメーカーで、いつもみんなの中心にいました。

男女分け隔てなく仲良くしていて、よくふざけあったりしていましたね。 最近はテレビで活躍する姿を見る機会も増えたので、応援していましたが、まさかというか……。 これからって時だったし、佐藤のお父さんもお母さんも可哀想だなって





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