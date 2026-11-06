佐藤駿がISU公認大会で自身初100点台達成、三浦佳生と1、2位

ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿が自己最高を更新する101.97点をマークし、ISU公認大会で自身初の100点台に乗せた。首位の三浦佳生に肉薄する好スタートで日本勢が上位を独占。

ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの 佐藤駿 （22＝ エームサービス ／明大）が、自己最高を更新する101.97点をマークし、2位発進した。 ISU 公認大会で自身初の100点台に乗せ、大会3連覇へ好スタートを切った。

佐藤駿が自己最高101.97点を記録 首位三浦佳生と0.93点差

佐藤駿は、首位の三浦佳生（明治大）と0.93点差をつけた。個人の中立選手（AIN）として出場するロシア勢や五輪王者のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）を抑え、日本勢が1、2位を占めた。この結果は、佐藤が目標としていた大台突破を果たすものであり、今季の重要な節目となった。

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緊張感をリフレッシュ素材に変えた演技

佐藤は「始まる前はすごく緊張感があって。みんな良い演技をしていたので、緊張があったんですけど、逆にリフレッシュできて、良い演技ができたのかなと思います」とうなずいた。初の大台突破には「今季の1つの目標としていたので、すごくうれしいです」とほほ笑んだ。前日の5日には「ショートプログラムで100点を出せるように頑張りたい」と目標を掲げていた。

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9月木下グループ杯から強化した要素

9月の木下グループ杯からは、スピンやステップ、プログラム全体の流れを重点的に強化。24年四大陸選手権で記録した99.20点を上回り、目指していた大台を突破した。これらの技術的改善が、安定した得点に直結し、国際大会での競争力を高めている。

休息導入でモチベーション回復へ

五輪を終えて迎えた今季は、モチベーションの維持に苦しんできた。昨季はオフなしで練習を続けていたが、休んだ後に調子が上がった経験から、今季は週1日の休みを取るように。「木下杯に比べたら上がってきてると思いますし、大会でよりモチベーションが上がってくるのかな」。試行錯誤を重ねた今季GP初戦で、自己最高の得点を刻んだ。