エームサービス所属の佐藤駿選手がNHK杯で8位に終わりグランプリファイナル進出を逃した。練習や試合へのやる気を失い、今季はスケートをする意味が見出せない状態だと告白。

エームサービス に所属し明治大学在籍のフィギュア スケート 選手、 佐藤駿 （さとう しゅん）は、グランプリシリーズの最終戦である NHK杯 で結果的に8位となり、今季最後の大会となる グランプリファイナル への出場権を手放すことになった。この歴史的な敗退を受け、佐藤選手は試合から一夜明けた29日、大会会場だった東京都の 京王アリーナ東京 で記者らの取材に対応した。

佐藤駿、今季のモチベーション喪失を告白

佐藤駿選手は取材に対して、現在の自分自身の状態について非常に苦しい心境を明かした。彼は「今季はスケートをする意味が少し分からなくなった」と述べ、昨シーズンと比較して明確な違いがあることを指摘した。練習の場や試合の舞台に立つ際、以前は湧き立っていたような高揚感や緊張感が現在は一切湧いてこないという。その結果、選手本人ですら自分が今、何をすべきで何をしたいのかという方向性を見失っている状態に陥っていると語った。

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さらに佐藤選手は、勝つことへの情熱そのものにも変化が生じていることを認めた。本来であれば試合で勝利したいという強い気持ちが駆り立てるはずだが、実際に練習や競技の場に取り組み始めると、その動機づけが消失してしまうのだ。このように自分自身の精神的な基盤が揺らぐ中で、どう対処すればよいか分からないという複雑な状況が続いていると正直に打ち明けた。

フリー演目の変更と演技後の悲鳴

28日に実施されたフリープログラムでは、佐藤駿選手はショートプログラムで2位発進という好条件での登場だったが、その演技は期待を裏切るものとなった。これまでの試合で着用してきた『ポエタ』という楽曲から、3年前に滑っていた『四季』という楽曲に変更して臨んだが、ジャンプのミスが連発した。冒頭に行われるべき技術要素である4回転ルッツや4回転トーループで続けて転倒し、順位を8位まで落とす要因となった。

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演技終了後、佐藤駿選手は感情の崩壊を抑えきれない様子を見せた。演技終了後には涙が止まらず、結果として出た得点を確認した後も、キスアンドクライ（競技終了後のインタビュー席）から長い時間動けなかった。この悔し涙は、予定されていた後の囲み取材にも現れなかったほど、選手本人にとって耐え難い精神的負荷であったことを示している。

選手自身も今季の継続を疑う状況

29日の取材に応じた際も、フリープログラム終了直後の心境について、選手は本音を探るような発言を繰り返した。佐藤駿選手は「正直、今シーズンはやめた方が良かったのかと思ったりはした」と告白し、長い期間にわたり内心で悩み続けてきたことを明かした。練習に対しても、試合の準備に対しても、前向きに「やりたい」という思いが全く湧いてこなかった状態のままシーズン開幕を迎えてしまった苦しさがあったという。

それでも選手は、その状況下でもなんとか中国大会での演技をこなしたり、木下監督との調整を続けたりすることはできていたと振り返る。しかし、その努力も皮肉にも最後の最後で、少し気力の弱さ、あるいは精神的な支えの弱さが表面化してしまう結果を招いたのだと分析した。この敗退は、単なる技術的なミスではなく、選手の内面的な危機状態が如実に表れた出来事と言える。

佐藤駿、一旦リセットして回復を目指す

重大な結果を残すことになったこのNHK杯を境に、佐藤駿選手は今後の対応について明確な方針を示した。彼は「気持ちの面では全く回復していない」と現状を割り切り、スケートという競技のことについては一切考えない期間を設けたいと述べた。一度完全にリセットすることで、自身の精神状態を整え直す必要があると判断したのだ。

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この発言から、今後は即座に次のシーズンへの準備に入るのではなく、精神的な健康を取り戻すための休暇や休息の期間を設ける可能性が高いと推測される。エームサービスおよび関係者は、佐藤選手の精神的回復を最優先にサポートする姿勢を示している。ファンや関係者からは、無理をせず心を休めることを支持する声が強い。この一時の休息が、選手が再びスケートをする意味や喜びを見出すきっかけとなることを願う声が上げられている。