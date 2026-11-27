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佐藤駿 NHK杯男子SP2位 冷静な振り返りとフリー課題
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フィギュアスケートのNHK杯男子SPで佐藤駿が96.78点で2位発進。大きなミスはなかったがジャンプの出来栄えに課題を残し、フリープログラムは過去の「四季」に戻す決断を下した。
フィギュアスケート の NHK杯 男子SPで27日、 佐藤駿 （エームサービス・明大）が96.78点で2位につけた。 ◇ リンクサイドで大喜びしていたコーチ陣とは対照的に、演技を終えた佐藤の表情はクールだった。
大きなミスなく滑り切り、96.78点で2位発進。
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「プログラム全体としては良かった。 ジャンプはぎりぎりだったが、まとめられた」と淡々と振り返った。 ジャンプで思ったように点数を積み上げられなかった。 冒頭の大技の4回転ルッツは降りたものの、回転不足を取られた。
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