男子フリーで行われたGPシリーズ第4戦、佐藤駿はショートプログラム2位からフリーで転倒ミスが重なり8位に終わった。これによりGPファイナル進出権を逃し、涙ながらに悔しさを味わった。

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た 佐藤駿 （エームサービス、明大）が１５１・７３点、合計２４８・５１点で８位に終わった。４位だった第３戦・中国杯から巻き返しはならず、ＧＰファイナル（１２月１０日開幕、中国・重慶）進出を逃した。

ＳＰは９６・７８点で２位につけた佐藤。 中国杯での出遅れを受けて、フリーを３季前に使っていた「四季」に変更する大勝負で逆転に挑んだ。 ところが冒頭の４回転トウループから転倒。 ジャンプでミスが出て順位を落とし、演技終了直後から感情を抑えられなかった。

Advertisement

リンクサイドまで下がるとこらえきれず涙があふれ、キスアンドクライでも顔を伏せたまま。 昨季はミラノ・コルティナ五輪銅メダルと躍進し、迎えたシーズン。 ＧＰファイナルでもメダルを獲得していたが、今季は出場すら叶わず号泣した。