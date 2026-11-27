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佐藤駿は２位発進「プログラム全体としては良かった」 １８・０３点差でＳＰ世界歴代最高のマリニン追う/デイリースポーツ online
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「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（２７日、京王アリーナＴＯＫＹＯ） 男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われた。ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は９６・７８点で２位発進とした。「プログラム全体としては...
男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われた。 ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は９６・７８点で２位発進とした。
「プログラム全体としては良かった。 ジャンプはギリギリになったがしっかりまとめられたので、フリーでも良い演技ができるように頑張りたい」と話した。 佐藤は冒頭の４回転ルッツで、回転不足で着氷が乱れた。 しかし、続く３回転－４回転の連続トーループは納得の出来。
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「体の調子が良かったですし、ルッツの前は練習のような感じで『これはいけるな』と思ったので悔しい」としながら「トーループは非常に良かった。 練習以上のジャンプが跳べた」とうなずいた。 フリーは今季これまで使用した『ポエタ』から２３－２４ーズンに滑った『四季』に変更し、１８・０３差をつけられたイリア・マリニンに挑む。
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