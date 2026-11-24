阪神からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐藤輝明内野手（27）がカブスと契約することで合意したこと

スポーツ専門局ESPNによると6年総額1億2000万ドル（約190億8000万円）で、大リーグ移籍時の日本野手最高額となる。 投手を含めると山本由伸（ドジャース）、田中将大（ヤンキース）に次ぐ3番目。

佐藤輝は今季は打率・306、39本塁打、106打点で3冠王を獲得し、阪神をリーグ連覇に導いた。 在籍6年間で3度のセ・リーグ制覇に貢献し、球団からポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認された。 その際には「このたび、自分の思いを尊重していただいた球団に感謝しています。 タイガースでプレーする中で、チームメートと過ごした日々は本当に楽しかったですし、ファンのみなさまの温かいご声援にも、心から感謝しています」と球団、ファンへ感謝を示していた。

Advertisement

◇佐藤 輝明（さとう・てるあき）1999年（平11）3月13日生まれ、兵庫県出身の27歳。 仁川学院（兵庫）から近大を経て20年ドラフト1位で4球団競合の末に阪神入り。 外野も守れる強打の三塁手で、21年に球団新人記録を更新する24本塁打。23年は38年ぶりの日本一に貢献し、25年は本塁打王と打点王の2冠でセ・リーグMVP。 WBCに初出場した今年は3冠王に輝き球団初のセ連覇の原動力となった。1メートル87、96キロ。 右投げ左打ち。