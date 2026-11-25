プロ野球からともにポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた2人の去就が決まった。阪神の佐藤輝明内野手（27）がカブス、西武の平良海馬投手（27）がブ…

プロ野球からともにポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた2人の去就が決まった。 阪神の佐藤輝明内野手（27）がカブス、西武の平良海馬投手（27）がブルージェイズとそれぞれ契約に合意したと24日、米大リーグ機構（MLB）の公式サイトが速報。

大リーグの新労使協定を巡り、現協定が失効する12月1日に期限が前倒しされていたため、移籍先の決定は11月中の「スピード決着」となった。 外野手の補強が必須だったカブス MLBの公式サイトなどによると、佐藤は2022年オフにオリックスからレッドソックス入りした吉田正尚の5年総額9000万ドルを上回る6年総額1億2000万ドル（約191億円）で合意。 日本から移籍した野手では最高額という好条件で、米大リーグ入りを果たすことになった。

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大リーグ評論家の福島良一さんは「今年のフリーエージェント（FA）市場ではパワーヒッターが少なかったこともあり、非常に評価が高かった。 今年から大リーグでプレーしている村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）の両選手がいずれも30本塁打以上を放つなどして活躍したことも（高評価に）影響しているのでは」と指摘する。 カブスは鈴木誠也、イアン・ハップの両外野手がそれぞれFAとなり、外野手の補強が必須だった。

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佐藤は三塁手だけでなく外野手もこなせるため、MLBの公式サイトは「外野手、または指名打者としてもカブスにフィットするのでは」と分析した。