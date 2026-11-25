阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた佐藤輝明内野手（27）が24日（日本時間25日）、カブスと6年総額1億2000万ドル（約192億円）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた 佐藤輝明 内野手（27）が24日（日本時間25日）、 カブス と6年総額1億2000万ドル（約192億円）で契約合意したことが分かった。

複数の米メディアが報じた。 阪神への譲渡金は1987万5000ドル（約31億8000万円）となる見込み。 今後は健康診断などを経て、正式契約への手続きとなる。 現時点で契約の詳細は不明だが、年平均だと2000万ドル（約32億円）。

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MLBの契約に詳しい「コッツ・ベースボール・コントラクト」によれば、チーム内で5位に相当する高条件となる。 ＜2＞ダンズビー・スワンソン内野手（32） 2800万ドル（45億円）＜5＞佐藤輝明内野手（27） ※2000万ドル（約32億円、年平均） 今季開幕時のロースターだと、チーム年俸ランク3位は今永昇太投手（33）の2002万5000ドル（約32億円）、鈴木誠也外野手（33）は1900万ドル（約30億4000万円）で4位タイだった。2人はオフにFAとなっている。

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日本人野手では、22年オフにオリックスから移籍したレッドソックス吉田正尚外野手（33）の5年9000万ドル（約144億円）を抜き、大リーグ移籍時の日本人野手最高額となる。 日本人選手の最高額は、13年オフに楽天からヤンキースに移籍した田中将大投手（38＝巨人）の7年1億5500万ドル（約248億円）。