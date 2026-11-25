ポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた投打の大物の去就が決まった。阪神佐藤輝明内野手（27）は、カブスと6年総額1億2000万ドル（約192億円）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた投打の大物の去就が決まった。 阪神 佐藤輝明 内野手（27）は、 カブス と6年総額1億2000万ドル（約192億円）で契約合意したと24日（日本時間25日）、MLB公式サイトが伝えた。

日本人野手の1億ドル（約160億円）突破は初めて。 西武平良海馬投手（27）は、5年総額8000万ドル（約128億円）でブルージェイズと合意。 契約金は500万ドル（約8億円）で、29年シーズン後にオプトアウト（契約破棄）できる権利がつく。 両者ともに身体検査を通ると、正式に契約となる。

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阪神佐藤、西武平良の移籍先が、交渉期限と見込まれる1週間前に決まった。 いずれも代理人の手腕が際立った一方、労使協定が失効し、ロックアウトが確実視される米国12月1日（日本時間同2日）までに交渉が成立した裏に、魅力十分な日本市場への関心が高まっている事情も見逃せない。 全国区の人気を持つカブスの場合、潤沢な資金力があるとはいえ、過去、大谷、山本、今オフのスクバルら超高額となる「特Aクラス」の争奪戦からは一線を画してきた。

その一方で、今季まで鈴木誠也、今永昇太が主軸として活躍しただけでなく、日本企業とのスポンサー契約、メディアへの露出などを含め、日本人のスター選手が持つ「付加価値」の重要性も認識してきた。 今回の佐藤の場合、現時点で契約の詳細は不明だが、専属通訳、トレーナーらへの保証、住宅補助、家族を含めた日米間の渡航サポートなど、これまで日本人選手を獲得した経験値がプラスに働いた可能性は高い。 平良獲得に成功したブルージェイズも、過去数年、着々と日本市場への関心を高めてきた。

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駐日スカウトだけでなく、データ分析などを担当し、常時チームに同行する加藤豪将氏（元日本ハム）、専属栄養士ら日本人スタッフを募り、サポート体制を整備。 ポストシーズン、世界一争いをできる戦力、金銭面などの条件だけでなく、より良い環境をアピールしたことは間違いない。 ゴールドグラブ賞2回の正三塁手ブレグマンを持つカ軍が、外野手として佐藤獲得に成功したことによって、今後はFAとなった鈴木の動向が、一両日中にも決まるものと見込まれる。

ア・リーグ球団のメジャー編成担当によると、佐藤同様、総額1億ドル（約160億円）以上の大型契約と予想されるだけに、絞り込み作業は最終局面に入ったと見られる。