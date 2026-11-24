阪神タイガースからポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた佐藤輝明内野手（27）が、シカゴ・カブスと6年総額1億2000万ドル（約191億円）の契約合意に達した。これは吉田正尚外野手の契約金額を更新し、ポスティングによる日本人野手の移籍では史上最高額となる。佐藤は2026年シーズンに三冠王を獲得し、2年連続ゴールデングラブ賞を受賞するなど、平均打球速度約150キロを誇る強打者として高い評価を受けている。カブスは鈴木誠也とイアン・ハップのFA退団に伴う両翼の補強と指名打者の強化を目的に、ロックアウト前にこの大型補強をまとめた。

阪神から ポスティングシステム を利用して 米大リーグ 移籍を目指していた 佐藤輝明 内野手（27）が、 シカゴ・カブス と契約合意に達したと11月24日（日本時間25日未明）、米 スポーツ 専門局「ESPN」が報じた。

契約規模は6年総額1億2000万ドル（約191億円）。2022年オフに吉田正尚外野手がレッドソックスと結んだ5年総額9000万ドルを上回り、ポスティングによる契約では日本人野手として史上最高額となった。 佐藤は入団6年目の2026年シーズン、打率.306、39本塁打、106打点の成績を残して球団初のセ・リーグ連覇に貢献。 阪神では1986年のランディ・バース以来となる三冠王に輝いた。2年連続のゴールデングラブ賞に加え、巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の功績をたたえて2026年から制定された「長嶋茂雄賞」の第1回受賞者にも選出されている。

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平均打球速度は約150キロとドジャースの大谷翔平投手に匹敵すると評され、フィリーズ、ヤンキース、マリナーズ、ブルージェイズ、タイガース、パドレスなどが高い関心を示していた。 この大型契約を受け、米国メディアは佐藤の能力や起用法を多角的に報じている。

記録： ポスティング移籍の日本人野手で史上最高額（吉田正尚の5年9000万ドルを更新） 起用見込み： 主に両翼の外野手（鈴木誠也の後釜として右翼手有力）および指名打者（DH） 2026年シーズン： 打率.306、39本塁打、106打点で阪神では1986年のランディ・バース以来となる三冠王を獲得し、セ・リーグ連覇に貢献。 ポスティングと市場動向： 今オフは野手市場に有力選手が少なく、鈴木誠也とともにトップ層に位置。 フィリーズ、ヤンキース、マリナーズ、ブルージェイズ、タイガース、パドレスなどが高い関心を示した。

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交渉期間の短縮： 米東部時間2026年12月1日午後11時59分の現労使協定失効（ロックアウト濃厚）により、規定の45日間から実質約30日間に短縮。 2026年11月24日（日本時間25日未明）： カブスがトレバー・ロジャース投手と佐藤の大型補強2件を24時間以内にまとめ、契約合意が報じられた。 2025年： 40本塁打、102打点で2冠を達成しMVPを受賞。 ベストナイン、三塁手としてゴールデングラブ賞も初受賞。 2026年： WBC日本代表に選出。 レギュラーシーズンで三冠王、2年連続ゴールデングラブ賞、新設の「長嶋茂雄賞」第1回受賞者に選出。

鈴木誠也・ハップ両外野手のFAに伴い、両翼の外野手およびDHとして完璧にフィット。 ホワイトソックスの村上宗隆と比べ、 「より積極的で、ゾーン内や変化球へのコンタクト率が高い」 と評価。 過去2年の外野出場実績と、鈴木より5歳若い27歳という年齢が魅力。 右翼手での起用が有力 と報道。

ロックアウト前の24時間以内にロジャース投手と佐藤の大型補強2件をまとめた球団の手腕にも注目。 ボール球スイング率36.0％や守備面にわずかな懸念は残るものの、フィリーズの強打者カイル・シュワーバー並みのパワーを絶賛。

「年間35〜40本塁打を期待できる欠けていたピース」 と高評価。 三振の少ないカブス打線なら空振りのリスクは長打力で十分に許容可能。 打線の戦力維持により投手補強に集中できる とし、大都市シカゴと日本の強固なつながりはビジネス面でも好機と分析。 MLB公式サイトが着目した村上宗隆との違い 大リーグ公式サイト「MLB.com」は、カブスが長年にわたり日本のトップ選手にとって魅力的な球団環境と組織文化を築いてきた投資の成果として今回の合意を伝えた。

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同サイトは、鈴木誠也（右翼）とイアン・ハップ（左翼）の両名がFAとなったチーム事情を踏まえ、佐藤は両翼の外野手および指名打者（DH）としてロースターに完璧にフィットすると分析。 さらに、同じ左の長距離砲でホワイトソックスの新人年に35本塁打を放ちオールスターに選出された村上宗隆と比較し、佐藤は「より積極的な打撃スタイルで、特にストライクゾーン内や変化球に対するコンタクト率が高い」と特徴を挙げた。