阪神・佐藤輝明が6年総額1億2000万ドルでカブスと契約合意に達した。この陰で、移籍先を「60％でヤンキース」と予想し候補外だったMLB評論家・AKI猪瀬氏の…

阪神からポスティングシステムを利用して米大リーグへの移籍を目指す佐藤輝明内野手（27）が、カブスと契約合意に至ったと24日（日本時間25日未明）、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

契約規模は6年総額1億2000万ドル（約191億円）で2022年に吉田正尚外野手（33）がレッドソックスと結んだ5年総額9000万ドルを超え、ポスティングによる契約では日本選手の野手最高額となった。 この大型契約の陰で、米大リーグ評論家のAKI猪瀬氏の予想がまた外れたとSNSで話題になっている。 AKI猪瀬氏は21日に日本テレビ系「Going! Sports＆News」に出演し、佐藤輝の移籍先候補トップ3を発表。3位フィリーズ、2位パドレス、1位ヤンキースと予想し「60％ぐらいでヤンキースかなという気がしています」と発言した。

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同氏が候補にもいれていなかったカブスに決まったことで、「AKI猪瀬かすりもしてないのさすがすぎる」とSNSは騒然。 同氏の“逆神”ぶりが再び脚光を浴びてしまった。

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AKI猪瀬氏はこれまでも重要な局面でことごとく予想を外しており、本人も「デスノート」と自虐するほどの的中率の低さを誇る。2026年シーズンも、3月のWBCで「侍ジャパンの連覇」を宣言したものの日本は準々決勝でベネズエラに敗退し（ベネズエラが初優勝）、秋のポストシーズンでは自ら「デス予想」と題してヤンキースがワールドシリーズを制覇すると予想したが、ヤ軍はア・リーグ地区シリーズで敗退し、実際にはブルワーズが世界一に輝いた。 今回の移籍先予想の外れっぷりも、同氏の伝説に新たな1ページを刻む結果となった。 AKI猪瀬氏の「逆神・デスノート」伝説まとめ（2026年最新版）