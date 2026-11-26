佐藤輝明の父親は、息子の三冠王獲得に対して王貞治氏や落合博満氏といった昭和のレジェンドに近づけたことを光栄だと語った。また、輝明少年の探究心や集中力、そしてメジャーリーグへの夢への強い執着を明かしている。大学時代の同級生からは努力家で仲間思いの人物として信頼されており、その熱意は今も変わらないと評価されている。

佐藤輝明 の父博信さん（59）は、息子の 三冠王 獲得に「昭和世代の私にとって 三冠王 と言えば王さんと落合さんです。 我が子が 三冠王 というのは正直あまりピンと来ていないのですが、少しでもお二方に近づけたのならば、とても光栄です」と万感の思いだった。

幼少期からホームランに憧れる輝明少年を間近で見てきた。

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「好きな事に対する探求心と集中力、時に頑固なまでの信念が彼をここまで成長させているのだと思います。 何事も自分が納得してからでないと行動しません。 周りに流されません」と明かした。 近大2年時には侍ジャパンの一員として国際大会に出場。