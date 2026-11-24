阪神からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐藤輝明内野手（27）がカブスと合意した。24日（日本時間

米スポーツ専門局「ESPN」によると契約は6年総額1億2000万ドル（約190億8000万円）で、大リーグ移籍時の日本野手最高額となる。 投手を含めると山本由伸（ドジャース）、田中将大（ヤンキース）に次ぐ3番目。

ポスティングシステムとは、海外フリーエージェント（FA）権の取得前に大リーグに移籍する制度。 譲渡金は2018年から、選手が契約によって保証される額により、変動していく現行制度となった。 契約額が2500万ドル以下の場合は金額の20％、契約金が2500万ドルを超え、5000万ドルまでの場合は最初の2500万ドルに20％、そこに残りの金額の17・5％を加えた額が譲渡金となる。 契約金が5000万ドルを超えた場合、上記の額に加え、5000万ドルを超えた額の15％が加わる。

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これまで野手の譲渡金の過去最高額は、22年オフにレッドソックスと5年総額9000万ドル（約123億3000万円、当時）の大型契約を結んだ吉田で、オリックスへの譲渡金は1537万5000ドル（約21億円、当時）だった。 昨オフにポスティングでメジャー移籍した岡本和真はブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円、当時）で契約。 巨人への譲渡金は1087万5000ドル(約17億円、当時）だった。

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村上宗隆はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7200万円、当時）で契約し、ヤクルトへの譲渡金は657万5000ドル（約10億3200万円、当時）だった。 譲渡金の最高額は23年オフにドジャースと12年総額3億2500万ドル（約462億円、当時）で契約した山本由伸で、オリックスへの譲渡金は5062万5000ドル（約72億円、当時）だった。 ただ、山本は6年目オフと8年目オフに、自らの意思で契約解除ができるオプトアウト権があるため、行使した場合は譲渡金が減額となる。