阪神からポスティングシステムを利用しメジャーリーグ移籍を目指す佐藤輝明内野手の争奪戦が最終局面を迎えた。7球団と面談を終えた中、フィリーズとメッツが特に熱意を示しており、ロックアウト前となる12月1日までに契約がまとまる可能性が出てきた。

阪神から ポスティングシステム を利用して大リーグ移籍を目指す 佐藤輝明 内野手（27）の争奪戦が最終局面を迎えた。 フィリーズ 、メッツ、ヤンキースなど、7球団と面談を終えたことが22日、分かった。

米国の感謝祭は26日（日本時間27日で、29日（同30日）の日曜日まで大型連休となる。 事実上の交渉期限は12月1日（日本時間2日）で、早ければ感謝祭の前に契約がまとまる可能性が出てきた。 ポスティングシステム申請受理から3週間。 移籍市場で注目を浴び続ける大砲の争奪戦が、いよいよ最終局面を迎えた。

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関係者筋によると、佐藤輝がフィリーズ、メッツ、ヤンキースなど7球団と面談したことが判明。 セ・リーグ3冠王に対し、特に熱意をぶつけたのがフィリーズとメッツだ。 両球団ともすでにオファーを出したとみられ、移籍先への道筋がおぼろげながら見えてきた。 中でもフィリーズには、佐藤輝があこがれ続けるハーパーがいる。

同球団とはまさに“相思相愛”で、今年5月にはプレストン・マッティングリー・ゼネラルマネジャー（GM）ら5人態勢で広島戦（甲子園）を視察。 試合前練習からチェックし、一挙手一投足に熱視線を送った。 当時、本紙の直撃取材に同GMは「とてもエキサイティングだ。 我々は彼に関心を持っているし、メジャーの全球団が注目することになる」と証言。

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その言葉は、半年たった今も変わっていないもよう。 現地では5年総額1億ドル（約158億円）、6年総額1億2000万ドル（約190億円）など、佐藤輝に対するビッグディールの予想が飛び交うが、フィリーズは、ライバル球団の動向次第で金額の上乗せも辞さない構えを示しているという。

そのため今オフは「12・1」までに契約をまとめる必要があるが、米国では恒例行事の感謝祭が今月第4木曜日の26日（同27日）に控える。29日（同30日）の日曜日まで大型連休となるが、前回ロックアウトとなった21年も、感謝祭から週明け月曜日の時期に1億ドル超のFA契約が立て続けに締結された。 今冬の交渉も「12・1」がリミット。5年前同様、感謝祭が一つの目安となりそうだ。 ▽ポスティングシステム 海外FA権取得前に大リーグに移籍できる制度。 申請期間は11月1日～12月15日で、手続き後に30球団に公示され、交渉期間は45日間となる。

ただ、今オフは大リーグの新労使協定交渉が激しく対立し、現協定が失効する12月1日（日本時間2日）にロックアウトに突入することが確実視されている。 ロックアウトになった場合に備え、ポスティングシステムで米移籍を目指す選手は同日までに契約するように大リーグ機構（MLB）から要望があった。