阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた佐藤輝明内野手（27）が24日（日本時間25日）、カブスと6年総額1億2000万ドル（約192億円）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた 佐藤輝明 内野手（27）が24日（日本時間25日）、カブスと6年総額1億2000万ドル（約192億円）で契約合意したことが分かった。

複数の米メディアが報じた。 阪神への譲渡金は1987万5000ドル（約31億8000万円）となる見込み。 今後は健康診断などを経て、正式契約への手続きとなる。 現時点で契約の詳細は不明で、年平均だと2000万ドル（約32億円）。

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契約総額には数百万ドルの契約金が含まれることも多い。 来季年俸予想は、25日時点でチーム5位に相当。 史上7人目の「40本塁打＆40盗塁」をマークして今季MVPに輝いた、愛称「PCA」こと、ピート・クローアームストロング外野手（24）の約1083万ドル（約17億3000万円）を上回る可能性が高くなった。 日本人野手では、22年オフにオリックスから移籍したレッドソックス吉田正尚外野手（33）の5年9000万ドル（約144億円）を抜き、大リーグ移籍時の日本人野手最高額となる。

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日本人選手の最高額は、13年オフに楽天からヤンキースに移籍した田中将大投手（38＝巨人）の7年1億5500万ドル（約248億円）。