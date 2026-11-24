佐藤輝明のメジャーリーガー移籍で米紙記者が今週中の決着を予測。フィラデルフィア・フィリーズらとの1億ドル契約の可能性と移籍の背景を詳報。

米全国紙 USAトゥデー の重鎮記者、 ボブ・ナイチンゲール 氏が24日までに更新されたポッドキャスト番組「 ファールテリトリー 」に出演し、阪神からメジャーリーグへ移籍を目指す 佐藤輝明 内野手（27）の争奪戦について言及した。ナイチンゲール氏は、この重大な移籍が米国の感謝祭である26日、またはその直後の日本時間27日までに決着がつく可能性が高いと予測した。

感謝祭までの期限設定と身体検査

佐藤輝明のメジャーリーグ移籍に関連するプロセスにおいて、ナイチンゲール氏は明確なタイムラインを示した。彼は、佐藤が月曜日までにすべての契約手続きと身体検査を完了させる必要があると指摘した。現実的な観点から言えば、感謝祭までに合意形成を図り、佐藤を飛行機で呼び寄せて身体検査やその他の手続きを済ませる必要があるからだ。

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タリック・スクーバルのような選手でさえ、祝日明けの月曜日までは記者会見を開かないのが通常であるため、急いで準備を進める必要があると述べた。佐藤のような選手の場合は手続きがより複雑になる可能性があるが、感謝祭まで、あるいは金曜日までには何かしらの動きがあっても驚くに値しないだろうと語った。

フィリーズの動向と市場評価

移籍先として浮上しているフィラデルフィア・フィリーズについての分析では、現在の市場は層が薄く、佐藤がその中心に位置しているとナイチンゲール氏は説明した。契約金額に関しては、1億ドル前後の範囲から大きく外れることはないという見解を示した。フィラデルフィア・フィリーズの動向は特に興味深く、同球団はこれまで一度も日本から直接日本人選手を獲得したことがない歴史を持っている。

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多くの米国人選手と同様に、日本人選手がフィラデルフィアでプレーすることには慎重になっている可能性があると指摘された。これは、ブライス・ハーパーが契約した際のエピソードに起因する。ハーパーはシーズンの最初の週に佐藤と一緒だったが、開幕から4試合目にはブーイングを浴びていたという。

ファン反応と移籍のリスク

ナイチンゲール氏は、日本人選手がアメリカに来てすぐに厳しいブーイングを浴びることを望んでいないと推測した。フィラデルフィア・フィリーズのファンがどれほど厳しい環境にあるかは関係者も熟知しているため、この点が移籍の重要な検討事項となる。もし佐藤輝明がフィラデルフィアへ行くことになれば、それは非常に興味深い展開となるだろうと結論づけた。