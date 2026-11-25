阪神の佐藤輝明内野手がNPBアワーズ2026で球団史上初となる2年連続セ・リーグMVPに輝いた。三冠王や最多安打を含む数々のタイトルでリーグ連覇を牽引した功績が称えられた。

阪神タイガース の 佐藤輝明 内野手は、都内のグランドプリンスホテル新高輪で開催された『 NPBアワーズ2026 supported by リポビタンD 』において、球団史上初めて2年連続 セ・リーグMVP に選出された。この栄誉は25日に授与され、彼の卓越した成績とリーダーシップが称えられた。

佐藤輝明選手が三冠王とMVP達成

佐藤選手はこのシーズン、143試合に出場し、打率・306、39本塁打、106打点を記録して三冠王のタイトルを獲得した。さらに、165安打を放ち最多安打の記録も樹立し、2年連続でベストナインにも選出された。これらの活躍が認められ、コミッショナー特別表彰および初代の長嶋茂雄賞も受賞した。表彰式は佐藤選手が米国・シカゴ・カブスとの契約合意により欠席となったが、ビデオメッセージで姿を見せた。

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チームメートへの深い感謝の言葉

約1分30秒のメッセージの中で佐藤選手は、4番打者としての重責を支えてくれたチームへの感謝を述べた。彼は前後を打つ選手たちへの感謝を特に強調し、3番の森下選手と5番の大山選手がいなければ背負えなかったと語った。三塁守備でも、後ろや隣を守る野手たちのサポートがあったからこそ結果が出たと強調し、チーム全体の連携の重要性を説いた。

さらに、多くの接戦を勝利に導いた投手陣へのねぎらいも忘れず、チーム全員で戦った結果であると総括した。日本一には届かなかったものの、球団初の連覇を成し遂げたことを大きな誇りとし、球団史に新たな1ページを刻み込んだことを明らかにした。藤川監督が代理で記念品を受け取り、佐藤選手の熱い想いを届けた。

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長嶋茂雄氏への憧れと未来への誓い

佐藤選手は映像で長嶋茂雄氏を見ており、走攻守そろった選手になるよう努力してきたと明かした。グラウンド内外で子どもたちや若い世代に憧れられ、夢に向かって進む力を届けられる選手であり続けることが、野球を続ける目的の一つだと語った。この思いは、メジャーリーグでのプレーにおいても変わらないと決意を示した。

1999年3月13日生まれの佐藤輝明選手は、兵庫県出身で187センチ、96キロの右投げ左打ち。仁川学院、近大を経て2020年ドラフト1位で阪神に入団した。昨季は40本塁打、102打点で2冠を獲得しMVPに輝いた。今季はその実績を上回る三冠王と最多安打でリーグ連覇を牽引し、2026年WBC日本代表にも選出されるなど、日本を代表する選手としての地位を確立した。