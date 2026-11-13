佐藤輝明が1000万円で契約更改 栄井コーチが米国挑戦をエール

佐藤輝明が現状維持の1000万円で契約更改した。元同僚の栄井博智コーチは米国での活躍を期待し、藤川監督は新戦術導入で捕手陣の競争を激化させている。

高知県芸西村のホテルで行われた 契約更改 の場では、 佐藤輝明 選手が現状維持の推定年俸1000万円で契約を更新した。今シーズンの1軍出場試合はわずか2試合にとどまった佐藤にとって、これは背水の覚悟を持って挑む次のステップとなる7年目の幕開けである。

佐藤選手は来季に向けて、米国へ進出する元チームメイトの栄井博智氏と遠距離ながら互いを励まし合う関係を築く方針を示した。「あいつが向こうでも頑張るし、ぼくは頑張ってあいつにも『やってるな』と思われるようにやっていきたい」と、プロ7年目への抱負を語っている。

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栄井氏と佐藤選手の過去と助言

佐藤選手のスーパースターになる前の姿をよく知っているのは栄井博智氏である。両者は三塁守備における送球難の問題に対して、互いに助言し合う関係にあった。栄井氏は佐藤選手が送球のことで「わからんわ…」とこぼしていた瞬間を覚えており、送球技術の向上には自身からアプローチし、打撃面では佐藤選手の理論に耳を傾けるという双方向の学び合いをしていた。

手を取り合ってきた2人だからこそ、栄井氏は佐藤選手の人柄は変わらないと高く評価している。米国でプレイすることになっても、何か気づいた点があれば自分がアドバイスしたいと、一番のサポーターとして今後もエールを送り続けることを約束した。この信頼関係は、佐藤選手が新たな挑戦をする上での大きな支えとなるだろう。

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捕手陣の層と藤川監督の戦略

球団側では、ゴールデングラブ賞3度受賞の坂本勇人選手に加え、梅野隆太郎選手や伏見洪一選手がFA宣言せずチームに残留することを決めた。これにより、1軍捕手陣の層の厚さは従来通り鉄板であることが確認された。しかし、チームの雰囲気を変えるために風が吹いているという。

藤川風太監督は、来春のキャンプでの初戦において、栄井氏が監督時代に指導していた捕手を起用する構想を明かした。これにより、ベテラン陣に加え、栄井氏の教え子ともいえる捕手が活躍の場を得ることになり、競争が激化することが予想される。藤川監督は「勝てなかったら終わりですし、そう思って引き締めてやる1年にしたい」と、チーム全体の意識向上を訴えている。

阪神側の動向と技術向上の意欲

ライバル球団である阪神でも、若手選手たちが来季に向けた意気込みを明らかにしている。阪神の藤田健斗捕手（25歳）は、現状維持の540万円から契約を更新した。来年は自身で8年目となるため、もうやるしかないと前を向く姿勢を示し、楽天の甲斐拓也選手と共に自主トレを進めている。

藤田捕手は、フィールディングにおけるフレーミングの数値をさらに上げていくことを目標に挙げている。技術的な部分を重点的に磨き上げ、現状打破を目指すと語っている。また、同じく阪神の茨木秀俊投手（22歳）は150万円アップの700万円へ昇給した。茨木投手は、来年同じ年齢の大卒選手が入ってくるため、年間を通じてローテーションを回れるように努力すると決意を語った。

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茨木投手は初勝利を挙げたものの、結果として1勝しかできなかったことを受け、来年はその敗因を挽回できるように準備している。若手選手たちがそれぞれの目標に向かって邁進する中で、捕手陣をめぐる競争や投手層の強化が、プロ野球界全体のレベルアップに寄与することが期待されている。