佐藤輝明が米紙FA三塁手ランキング1位 契約金予想104億円

米野球専門誌ベースボール・アメリカが公開した今季オフのFA三塁手ランキングで、阪神・佐藤輝明が1位に選出された。4年総額104億円相当の契約が期待される。

米国の野球専門誌『 ベースボール・アメリカ 』電子版は日本時間10日、今オフのフリーエージェント（FA）市場における三塁手のトップ5選手を発表した。 阪神タイガース からポスティングシステムを通じてメジャーリーグ移籍を目指す 佐藤輝明 内野手（27）が、このリストの首位に選出された。

同誌は佐藤選手の新契約金額について、4年総額で6500万ドル、日本円に換算すると約104億円相当になると推計している。これはNPBでの実績と将来性を見込んだ合理的な市場価値の評価と見られる。

Also read 厚さ2.2mmのガラス製！ Pixio「XL WAVE」マウスパッド、14,980円で発売

佐藤輝明の打撃評価とリスク分析

打撃面における分析では、移籍前の最終年である2024年の成績を、同リーグのトップ hitter であるソフトバンクの村上宗隆や広島岡本和真と対比させた考察が行われた。佐藤選手については村上選手よりも成績の安定性が高いものの、岡本選手のような顕著な成功の保証があるとは言い難い点も指摘されている。

しかし、年齢的な優位性とNPB選手の大リーグ適応実績を考慮すると、獲得に伴うリスクは極めて低いと評価している。佐藤選手は昨年の岡本選手より2歳若く、近年NPBから大リーグで成功を収めた選手たちの傾向と比較しても、その可能性は高い。

Advertisement

特に注視すべきは、鈴木誠也、村上、岡本、吉田ら歴代のNPB出身スター選手が、いずれもメジャーリーグの平均的な成績を少なくとも10％上回るパフォーマンスを残してきた点である。佐藤選手もまた、明らかにその上位レベルの選手であると結論づけている。

守備課題とポジション転向の可能性

守備能力に関しては、昨年は良いプレーを見せたものの、今年度は評価がマイナスに転じたことが記録されている。三塁手として平均的なプレーが可能であるとは考えられているが、所属する球団の戦術や必要性によっては、右翼手へのコンバート（ポジション転向）を余儀なくされる可能性がある。

この守備の不安要素は、球団側の獲得判断において重要な検討事項となる。しかし、打撃力の高さが守備の弱点を相殺しうるかどうか、あるいはどの球団がそのコンバートに対応できるリソースを持っているかが鍵となるだろう。

ランキング2位以下と上位選手の対照

2位には、フィラデルフィア・フィリーズのFAであるアレク・ボーム（30）が選出された。ボーム選手は5年連続でシーズン10本塁打以上を記録しており、2024年には自身初となるMLBオールスターゲームへの選出を果たした実績を持つ強力打者である。

Advertisement

3位にはシンシナティ・レッズのFA、ユジニオ・スアレス（35）がランクインした。スアレス選手は通算351本塁打を放っているベテランパワーヒッターであり、即戦力としての長打力は確かなものである。4位にはロサンゼルス・エンゼルスのFA、ヨアン・モンカダ（31）が入った。

5位は、かつてエンゼルスに所属し現在はサンディエゴ・パドレスのFAであるルイス・レンヒーフォ（29）が務めた。このように、佐藤選手が首位に挙げられた背景には、若さと潜在的な打撃力のバランスが市場で高く評価された結果である。