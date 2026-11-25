阪神の佐藤輝明内野手が、シカゴ・カブスと6年総額1億2000万ドルでメジャー移籍契約に合意した。日本人野手としては初めて1億ドル超えの最高額となり、今季MVPのクローアームストロングとの大型打線構築が注目されている。

阪神から ポスティングシステム でメジャー移籍を目指していた 佐藤輝明 内野手（２７）が、カブスと６年総額１億２０００万ドル（約１９１億円）で契約に合意したと２４日（日本時間２５日）、複数の米メディアが報じた。

日本から移籍した野手では最高額で、現時点では日本人野手初の１億ドル超えの歴史的な大型契約となり、阪神への譲渡金は３１億６０００万円の見込み。 電撃的な合意で、今季ナ・リーグＭＶＰの、ピート・クローアームストロング（ＰＣＡ）外野手（２４）との“日米ＭＶＰコンビ”が注目を集めそうだ。 交渉解禁から２３日目。 事実上の期限とされる１２月１日まで１週間を残し、佐藤輝が“速決”した。

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日本人野手では初めて総額１億ドル（約１５９億円）を超える好条件。 過去最高だったイチロー（当時マリナーズ）と吉田（レッドソックス）の９０００万ドルを大幅に上回る、約１９１億円の歴史的契約を手にした。 今オフのＭＬＢ野手では第１号となる長期ディール。 ＮＰＢ史上９人目の三冠王のハートを射止めたのは強豪球団のカ軍だ。