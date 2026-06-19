佐藤輝明が初回の５点を先制打で獲得

佐藤輝明は「いい準備ができている」と話し、初回の５点を先制打で獲得した。完全復活した猛虎打線がセ界で再び大暴れする。

阪神の 佐藤輝明 は「いい準備ができている」と話し、初回の５点を 先制打 で獲得した。 佐藤輝の２適時打に加え、坂本、森下、大山が２打席連続でアーチを打ち、計４本塁打も飛び出し、２試合連続で２桁得点を記録した。

完全復活した猛虎打線がセ界で再び大暴れする。 初回、１死一、二塁のチャンス。 石田裕の変化球を捉え、右翼フェンス上部に当たる適時二塁打。 わずか８球で先制点をもたらした。

「初回の攻撃で先制することができて良かった。 いいスイングができたと思います」。４番の一打で打線の勢いは一気に加速。 この回大量５点を奪い、試合の主導権を握った。２点差に詰め寄られた五回は１死一、二塁で詰まりながらも二塁手・牧のグラブをはじく適時内野安打。

「チャンスで結果を出せてよかったです」。 貴重な追加点をたたき出し、相手にいきかけた流れも引き戻した。２カ月連続で月間ＭＶＰを受賞するなど、無双状態だった主砲にもついにスランプか。 そう思うのは尚早だった。

「一日一日新しい日でって感じでやっている」と常に切り替えて、状態はあっという間に右肩上がり。８試合連続安打で月間打率も３１８に達している。 少し結果が出なくても、冷静に日々と向き合っている。

「技術は上がっているかなと。 ベースの部分がレベルアップできているんだと思います」と自己分析。 プロのキャリアで得てきた経験を、打席の中で発揮できるようになっている。 初回の一打が、両リーグ最多となる１０度目の決勝打だった。４番に引っ張られるように、打線は２試合連続の２桁得点と爆発。

ここまで唯一負け越していたＤｅＮＡに対し大勝。 巨人が敗れたため、１０日ぶりに首位に浮上した





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