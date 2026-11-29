モデルでタレントの佐藤栞里（36）がパーソナリティーを務める、22日配信のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ -餃子オンザライス-』（毎週日曜 後6：00）…

モデルでタレントの佐藤栞里（36）がパーソナリティーを務める、22日配信のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ -餃子オンザライス-』（毎週日曜 後6：00）に出演。

自身の“持病”について語った。 番組中盤、人気キャラクターが“臓器”になった『ちいかわクリニック』の話題になった際、「私といえばさ、ほら、腎臓みたいなところあるじゃないですか？ 」「私ってもうたぶん腎臓キャラだとは思うんですけれども」と、腎臓に思い入れが深いことを語った佐藤。 これまでに、腹痛で夜間診療に行ったら原因が尿管結石だったことや、人間ドックに行ったら、尿管結石が5個もあったことなどをさまざまな番組で明かしてきた佐藤だが、『ちいかわクリニック』に腎臓はなく、「一番近いのが膀胱かな」と近い臓器を探したという。

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続けて「尿管結石になる原因の1つとして、溜め込んじゃう、毒素だったりとかを。 トイレを我慢しちゃう。 ロケが続くと、割と水を控えて我慢しちゃうっていうのがあるから、私は『ちいかわクリニック』でいったら、古本屋さんをちょっとチェックしてみようかなって思っております」と報告した。 そこから佐藤は「私の尿管結石って、定期的にネットニュースになってるなっていう印象があるんですけど、なんでなんだろうね」と言い、「ニュースになった翌日に、絶対同じ現場の人にね『大丈夫？