佐藤光留が田中将斗のベルトに挑戦し勝利するも怪我で無期限休養

佐藤光留が田中将斗のベルトに挑戦し勝利するも怪我で無期限休養に入ることを示唆した。

佐藤光留 は、同大会で 田中将斗 （ZERO1）のベルトに挑戦し、死闘の末に16分13秒、相手の足を押さえながらの腕ひしぎ逆十字固めでタップを奪って勝利した。 佐藤はこの日までにXに「5月25日に行われたMONDAY MAGIC新宿大会後に動けなくなり緊急搬送されました。

世界のハードコアプロレスリングを作り上げてきた田中将斗選手の攻撃は想像を絶しましたが、今回の怪我は世界の三流レスラー代表・佐藤光留の蓄積していたダメージが爆発したものです。 怪我の予兆はありました。 プライドだけ一流のプロレスラーである佐藤光留は強行出場を続けましたが、身体の方が持ちませんでした。 あまり詳しく病状を話す事は今は無いですが、手足も動き病院食を完食してトイレにもいけます」などと説明。

「現在出場が予定されている試合は全て欠場となります」と今後は無期限で休養に入ることも示唆した。 佐藤は27日のXの投稿でも「今後は全く白紙。 これは病状の悪さ＝欠場期間…ではなく、例え今回の病状が回復しても繰り返したら意味がないので『一旦全て白紙』という事。 なので全ての可能性がある中で、まだ何も決めれないという事です。 ご理解くださいませ」と記していた





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