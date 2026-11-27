9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう28日に放送され…

9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう28日に放送される。

同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。 今回は、味や産地、食べ方など通な楽しみ方が盛りだくさんな「大人のたしなみそば」を深掘りする。 豊かな香りや味わいが特徴で、年越しの際に食べる機会も多いそば。

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「ざるそば」「もりそば」「かけそば」など食べ方は十人十色で、日本各地の名産地ごとの味を楽しめるのも醍醐味だ。 今回、MCの佐久間とともにそばの奥深い世界を探るゲストには、俳優・生田斗真が登場。 佐久間は「なんか最近ちょっとこう会う機会が何回かあって、前よりも斗真くんを前にしてちょっとずつ緊張がほぐれている自分がいる」と、生田との距離が縮まっていることを明かす。