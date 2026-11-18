今季5勝の佐久間朱莉が来季LPGA米ツアー参戦を辞退。TOTOKジャパンクラシック優勝後の心境と、桑木志帆との年間女王争いへの前向きな決意を明かす。

メジャーな国内ツアーにおいて今季5勝を挙げ、メルセデス・ランキングで2位の座を維持してきたプロゴルファーの 佐久間朱莉 は、来季の 米ツアー 参戦を辞退すると表明した。この決断の背景には、国内競技への集中という明確な戦略的選択と、本人の強固な意志が存在している。佐久間は自身のソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）を更新し、この重要な発表を行った。

佐久間朱莉は、日米両ツアーの出場資格をかけた「TOTOKジャパンクラシック」で2週間前に優勝を果たしている。この勝利により、来季の米国ツアーへのエントリーが可能となった状況だったが、佐久間は日本時間の17日午前7時に迫るエントリー期限まで、慎重に迷いを続けた。チームメイト、関係者、そして先輩選手たちと協議を重ねた結果、最終的に16日の夜まで悩んだ末に、米ツアー参戦辞退という結論に至った。

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米ツアー辞退の心境と強くない意思

佐久間朱莉は、当初から米国での活動に対して強い執着心がなかったことを明かした。彼女は、TOTOKジャパンクラシックでの優勝によって、「行かないといけない」という外的なプレッシャーを感じていたものの、最終的には「自分みたいに別に行かなくてもいい選手がいていい」という独自の決断を下した。この発言は、トップアスリートとしての選択肢の多様性と、本人の自己認識に基づく誠実な姿勢を示している。

年間タイトル争いについては、前週に6位でフィニッシュしたことで、桑木志帆（大和ハウス工業）に年間女王の座を明け渡す結果となった。佐久間朱莉は、桑木志帆の存在こそが、残りの数試合で踏ん張ることができた要因であると振り返った。桑木との熾烈な競争は、自身のパフォーマンスを引き上げる効果があったと評価し、感謝の意を表している。

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桑木志帆との競争と来年への抱負

桑木志帆に年間女王を奪われたことへの悔しさを隠さなかった佐久間朱莉だが、その感情をバネに来年への意欲を強めている。彼女は「桑木のおかげだな」と認めつつも、負けたことへの悔しさを「すごい悔しい」と表現した。この強い想いが、再来シーズンに向けた原動力となっている。JLPGAに残留することを決めただけでなく、再び年間女王のタイトルを獲得できるプレーを目指すという、明確な目標を設定した。

大東建託所属の佐久間朱莉は、この決断を通じて、国内ツアーでのさらなる活躍とタイトル奪還へのコミットメントを世界に示した。来季のスケジュールについては、主に国内での試合出場を主戦場とすることが確定しており、選手としてのキャリアパスを再構築する重要な転換点となった。この選択が、彼女のさらなる高みへのステップとなることを示唆している。