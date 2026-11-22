女子ゴルフ佐久間朱莉が22日、インスタグラムでエリエールレディスでのルール違反と競技委員への言動について謝罪。3罰打の処分を受けた経緯と今後の対応を明かした。

女子プロゴルファーの 佐久間朱莉 が、22日付の自身のインスタグラム・ストーリーズを更新し、大王製紙 エリエールレディス で行われた一連の出来事に対する謝罪文を公開した。佐久間は大会初日に発生した ルール違反 と、競技委員とのやり取りにおいて配慮に欠ける言動があったことを受け、深く反省していることを表明した。

ルール理解不足と3罰打の処分流れ

佐久間の謝罪の背景には、大会初日に課された3罰打の処分がある。この大会では、初日のみ第9ホールおよび第15ホールにおいて「プリファードライ」エリアが設定されており、無罰でボールを拾い上げて拭くことが許可されていた。しかし、佐久間はこれ以外のホールでも誤ってボールを拾い上げ、拭いてしまったため、ルール違反が適用された。

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この違反により、佐久間は同組でプレーしていた永井奈々とともに、3罰打のペナルティを科されることとなった。この処分の原因となったのは、選手側が対象ホールのルールエリアを正しく認識していなかった点に主な要因がある。大会組織側は、特定のホールのみがプリファードライ対象であることを明確にしていたが、選手の認識不足がミスに直結した。

競技委員とのやり取りと感情的な抗議

問題となったのは、ルール違反が発覚した後の対応であった。ラウンドの最中、佐久間は競技委員とルール解釈について議論を行う様子が中継映像で捉えられていた。このやり取りにおいて、佐久間は感情的になり、抗議するような口調で話していたと指摘を受けていた。この様子は、インターネット上のSNSなどを通じて拡散され、多くの観客やファンから批判的な意見が寄せられていた。

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佐久間は謝罪文の中で、この件について「自分たちの確認不足であったことは理解していますが、その場で感情的になってしまい、配慮のない発言をしてしまいました」と述べている。感情が高ぶった結果として、冷静な対話ではなく感情的な反応を示してしまったことを悔やんでいる。この言動が、競技委員に対して責任を押し付けるような印象を与えてしまったことを深く申し訳なく思っていると明記した。

選手としての反省と今後の誓約

佐久間は、競技委員への対応について「競技委員の方に責任を押しつけるつもりはありませんでしたが、結果としてそのように受け取られる発言になってしまったことを申し訳なく思っています」と明確に釈明した。意図としては責任転嫁をするものではなかったものの、受け手側、特に審判や競技委員にとって不快な思いをさせてしまった結果を重く受け止めている。

今後については、「今回のことをしっかり受け止め、今後はルールの確認を徹底し、どんな状況でも冷静に対応できるよう努めていきます」と誓約した。プロゴルファーとして必要なマナーとプロフェッショナリズムの欠如があったことを認め、今後の試合において同様のミスを繰り返さないよう、事前のルール確認を強化する姿勢を示した。特にプレッシャーのかかる状況下でも感情をコントロールし、冷静な判断を下せるよう自己鍛錬を積むことを約束している。

大会への影響と選手の位置取り

この一件は、大会初日の出来事として話題となり、その後の試合展開や選手のメンタル面にも影響を与えた可能性が高い。佐久間は3罰打という大きなハンデを負いながら試合を進めることになり、順位争いにおいても不利な立場からのスタートを余儀なくされた。しかし、選手は謝罪を通じて責任を全うし、再び競技場で戦う決意を固めた。

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ゴルフ競技においては、ルールを熟知していることは基本的な要件であり、その理解不足は大きな痛手となる。また、審判とのやり取りにおいても、対話を通じた解決を図る姿勢が求められ、感情的な対応はスポーツマンシップの観点からも非難されやすい。佐久間の今後の活躍には、この教訓を活かし、より高いレベルでのプロ意識を示すことが期待される。