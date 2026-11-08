佐久間朱莉が逆転優勝 日米共催TOTOジャパンクラシックで今季5勝目

佐久間朱莉が最終日に64で回り、3打差を追いついてTOTOジャパンクラシックを初制覇。通算20アンダーで年間5勝目を飾り、米ツアーシードも獲得した。

佐久間朱莉 （23）が、8日に茨城県の 太平洋クラブ美野里C で開催された日米共催 女子ゴルフ ツアー「 TOTOジャパンクラシック 」の最終日で、見事な逆転劇を演じて自身初の国内2週連続優勝を成し遂げた。この優勝により、佐久間は昨年の年間女王となる4勝を超える今季5勝目、通算9勝目を記録した。この大会は日米両ツアーの日程を兼ねており、佐久間は来季から2年間の米女子ツアーシード権も獲得した。昨季の日本ツアー年間女王である佐久間の底力が、晴れ渡ったコンディションの中で存分に発揮された。

最終日64ストロークの逆転劇

佐久間は最終日、トップと3打差の5位という立場からスタートした。彼女はこの日、8つのバーディを稼ぎ出し、ボギーを一切許さないノーボギーのベストスコア64をマーク。通算スコアは20アンダーの268となり、2位につけた岩井明愛（24）に4打差をつけての決着となった。この結果により、佐久間は「世界トップクラスの選手がいる中で勝つことができた」と満足げに語り、満面に笑みを浮かべた。

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佐久間のこの勝利は、昨年の年間5勝に到達する重要な里程碑となった。最終的なスコアリングは4日間の最少スコアに並ぶ64という驚異的なもので、3打差の追走から鮮やかに首位に立った。このパフォーマンスは、単なる1大会の勝利にとどまらず、その年の成績を決定づけるほどのインパクトを持っていた。

バックナインで突き放した戦略

試合展開について佐久間は、前半は我慢強く相手の様子を見守り、混戦状態が続く中で迎えたバックナインで勝負態勢に入ったと振り返っている。具体的には、11番ホールでは残り143ヤードからのアプローチで2メートル弱につけ、12番パー5ホールでは絶妙な寄せからのロングパットを沈めてスコアを伸ばした。

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さらに、長距離のパットにおいても「自分のストロークに自信を持って打った」と語る通り、次々と成功させた。15番ホールまでには5連続バーディを記録し、一気にライバルを突き放した。この粘り強いプレーと、後半の爆発的なスコアリングが、3打差を追いついての優勝に直結した要因であった。

年間女王争いへの布石と将来

今大会の結果によっては、桑木志帆（桑木）が年間女王を確定させる可能性もあった。しかし、佐久間は「志帆に簡単には取らせたくない」という強い意地を見せ、2季連続のビッグタイトル獲得への望みをつないだ。残すは3大会の日程であり、「少しでも長く、争いを続けられれば」とプライドを示した。

大会の詳細情報によると、会場となった太平洋クラブ美野里Cのコース長さは6598ヤード、パー72であった。賞金総額は210万ドル（約3億3600万円）で、優勝賞金は31万5000ドル（約5040万円）だった。天気は晴れ、気温は16・2度、風向は北北西で風速1・6メートルという条件の下、佐久間の快挙は実現した。

佐久間のこの活躍は、国内外のファンや関連業界に大きな衝撃を与えた。特に、米女子ツアーとの共催という性格上、国際的な注目度も高まっていた。来季からの2年間のシード権獲得は、彼女の国際的な競争力を裏付けるものでもあり、今後のゴルフ界における日本の選手の活躍に期待が高まっている。

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今後は残された3大会において、佐久間が年間女王の座を懸けてさらに追い上げを行うか、それとも桑木が年間首位の座を守るかが注目される。佐久間自身が示した「長く争いを続けたい」という言葉は、両選手の熾烈なレースが今後もしばらく続くことを示唆している。ゴルフファンの間で、この対決の行方が最大の関心事となっている。