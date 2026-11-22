昨季年間女王の佐久間朱莉がエリエールレディスでローカルルール違反により3罰打を科された件について謝罪。予選落ちとなった背景と選手への影響を詳述。

女子プロゴルファーで昨季年間女王の 佐久間朱莉 （ 大東建託 ）が22日、自身のインスタグラムを更新し、国内外のゴルファーから注目される国内ツアー大会での出来事について公式に謝罪を行った。この謝罪は、同日まで行われていた大王製紙 エリエールレディス （愛媛県・エリエールＧＣ松山）におけるプレー上のミスと、その後の対応がきっかけとなったものである。

ローカルルール違反による3罰打の適用経過

佐久間朱莉が3罰打を科される原因となったのは、大会場で適用されていた「プリファードライ」と呼ばれるローカルルールの誤解であった。このルールは、無罰でボールを拾い、拭き、フェアウェーであれば1スコアカードレングス以内に置き直せるものだが、通常は全ホールが対象となることが多い。しかし、今回のエリエールレディスでは初日のみ9番と15番のみが対象となる珍しいケースだった。

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このローカルルールの適用範囲は、会場の掲示板や1番と10番のスタートテント内に掲示されており、選手やキャディーに対して周知徹底が図られていた。しかし、佐久間朱莉は同組の永井花奈（ServiceNow）とともに、対象外であるはずの11番ホールでボールを拾って拭き、そのままプレーを続行してしまう誤りを犯した。

この行為は、同組の河本結（リコー）から指摘を受け、競技委員を呼んで確認を行う事態となった。その結果、複数の規則違反が確認され、佐久間朱莉には3罰打が科されることになり、当該ホールでのスコアはダブルボギーとなった。この一連の違反行為により、佐久間の初日の成績は74位という出遅れ状態となり、2日目の戦いにおいて予選落ちという結果を招くこととなった。

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生配信での対応が物議を醸した経緯

大会中は、佐久間朱莉が競技委員とルールについてやや強い口調で話し合う様子が生配信を通じて放送され、多くのファンやゴルファーズの間で話題となった。このやり取りは、選手としての責任感の表れでもあったが、競技規則に対する認識のズレや、その場の感情の高ぶりが招いたものとして批判の声も上がっていた。

大会終了後の22日夜、佐久間はSNSを更新し、今回の出来事に対する総括と謝意を表明した。 herselfは「自分たちの確認不足であったことは理解していますが、その場で感情的になってしまい、配慮のない発言をしてしまいました」と述べ、自分の言動が周囲に与えた影響に対する反省の意を示している。

今季の不振と今後のプロゴルファーとしての展望

昨季年間女王として活躍した佐久間朱莉にとって、このエリエールレディスでの出来事は大きなショックとなったことだろう。ローカルルールの適用範囲を正確に把握していなかった点は確かに確認不足ではあるが、その後の対応方法や他選手とのコミュニケーションの取り方について、プロとしての成熟度が問われる場面でもあった。

今回の件を教訓とし、今後はさらに細心の注意を払ってルールを確認するとともに、感情的にならずに対処できるよう心構えを固める必要がある。特に、国内ツアーでは各大会ごとに異なるローカルルールやコースコンディションが適用されるため、選手側の知識の深さが試合の勝敗を分ける重要な要素となっている。

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佐久間朱莉は今後、この悔しさをバネに、次の大会に向けて準備を進めていくことになる。ファンや支援者からの期待は大きく、彼女自身もその重圧を受け止めつつ、再発防止策を講じた上でプレーに臨むことになる。プロゴルファーとしてのキャリアにおいて、このような失敗を乗り越えて成長していく過程こそが、選手の真価を示すものとなる。