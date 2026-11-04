佐久間朱莉、プロアマ戦で調整 2週連続優勝狙う

今季4勝目を挙げた佐久間朱莉がプロアマ戦で最終調整に励んでいる。2週連続優勝と年間女王候補・桑木志帆とのポイント差を埋める実力行使が期待される。

大東建託 に所属するプロゴルファーの 佐久間朱莉 が、 プロアマ戦 において最終的な調整を進めている。彼女は前週の大会での優勝を皮切りに、今週も2週連続の優勝を目標に掲げている。佐久間は地元の埼玉県で初優勝を果たした前週の水戸GCレディースにおいて、今シーズン通じて4勝目、通算8勝目を記録した。地元での喜びは大きく、サイン会の列が以前よりも長く、20分から30分程度続いたと振り返っている。多くの人々の前で優勝できたことへの感謝を口にした。

疲労回復とコース攻略への準備

前週の優勝後、佐久間は月曜日に強い疲労を感じていたが、十分な睡眠を取ることで回復を図った。その後は3日から練習ラウンドを開始し、体のコンディションを整えてきた。今大会では、2週間前のマスターズGCレディース第1日の後半4番から連続ボギーを出した後、最終日に山下美夢有を抜き、新記録である114ホールの連続無ボギーをマークした。この記録が今後どこまで伸びる可能性があるか、ゴルフ界では注目が集まっている。

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コース攻略に関しては、今大会で警戒すべきホールとして3番パー3を挙げている。このホールのショートは195ヤードと長いため、慎重にアプローチする必要があると佐久間は指摘している。太平洋C美野里Cでは、前回開催された2023年大会で76位に終わった経験がある。コースの特徴については、グリーンが大きくマウンドがある印象があると語った。当時の記憶は薄れているとのことだが、今のコンディションで対応していく考えだ。

年間女王争いと桑木志帆との差

今大会には米ツアーの有力選手らが集まり、年間女王を争っている。メルセデス・ランクで首位に立つのは大和ハウス工業の桑木志帆である。佐久間は桑木志帆から878.63ポイント差をつけて追う立場にあるが、この差をどう捉えているかは興味深い点だ。佐久間はポイント差について、あまり変わらないと感じていると話している。普通の4日間の大会に来たという感覚で臨むようだ。

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佐久間の目標は、去年よりも良い成績を残すことだ。優勝争いに加わり、自分に自信が持てるようなプレーをする必要があると考えている。この大会での好成績は、来年の米ツアー出場資格を得るためにも重要だ。今大会で初優勝すれば、その資格を獲得できる可能性が高まる。佐久間はこの資格についてあまり意識していないようだが、優勝すれば行くと思うと宣言している。これにより、国際的な舞台で戦う準備を整えることができる。

地元愛と今後のスケジュール

地元埼玉県での優勝は、佐久間にとって特別な意味を持つ。サイン会での長さと参加者数の多さは、彼女が地元ファンからどれだけ支持されているかを示している。こうした地元からの支援が、彼女の自信につながっていることは間違いありません。今大会でのパフォーマンスは、単なる記録更新だけでなく、今後のキャリアにも影響を与える重要な要素となる。

佐久間のプレースタイルは、一貫性と粘り強さが特徴だ。連続無ボギー記録を樹立したことは、その能力を証明するものとなった。今後は、このペースを保ちながら、更なるスコアアップを目指す。コースの特性を理解し、戦略的なプレーで勝利を収めることが期待される。ファンやメディアからの注目度も高く、そのプレッシャーをいかに味方につけるかが鍵となる。